Luc-la-Primaube. La mutuelle communale, un nouveau service ouvert à tous

Mut’Com tiendra des permanences hebdomadaires à Luc et à La Primaube.

Lors d’une conférence de presse à la mairie de Luc-la-Primaube, le maire Jean-Philippe Sadoul, Robert Ottaviani vice-président "Mut’Com" et Dominique Costes, représentant local, ont tenu une conférence de presse pour présenter la mutuelle communale, en présence d’Isabelle Baillet-Sudre et Alain Bessière, adjoints, Christian Delheure et Françoise Roques-Liénard, conseillers municipaux.

Fidèle à ses projets pour la commune et à l’écoute des attentes des administrés, l’équipe municipale a souhaité s’engager pour l’amélioration de l’accès aux soins. Si la santé n’a pas de prix, elle a un coût. Dans une période économiquement difficile qui met à mal le pouvoir d’achat des familles et qui génère une hausse généralisée des frais de santé, la commune vous propose une mutuelle communale responsable et solidaire pour offrir à chacun la possibilité de souscrire une complémentaire santé adaptée à ses besoins. En coopération avec l’association à but non lucratif Mut’Com, la mutuelle communale s’adresse aux habitants de la commune de tout âge et d" e toute catégorie socioprofessionnelle, ainsi qu’aux personnes qui travaillent à Luc-la-Primaube. Outre un accès simplifié à des garanties équilibrées, les adhérents de la mutuelle communale bénéficieront de nombreux avantages : aide à la pratique sportive (jusqu’à 40 €/bénéficiaire et jusqu’à 60 € pour les enfants de moins de 16 ans, sur l’inscription à un club ou une association sportive municipale), coup de pouce naissance (chèque-cadeau de 200 € pour toute naissance inscrite au contrat). Pour plus de proximité, Mut’Com tiendra des permanences hebdomadaires de 9 heures à 12 heures à la mairie, 6, place du bourg à Luc les 2e et 4e vendredis du mois et les 1er et 3e vendredis du mois à La Primaube.

Renseignements auprès du partenaire référent Dominique Costes au 05 65 59 79 14 ou par mail dominiquecostes@lamutellecommunale.com.