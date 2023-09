Réquista. Atelier d’expression à la Maison pour tous

Arno et Sarah de la Cie Répliques Sismiques proposent un moment convivial, dynamique et ludique samedi 23 septembre de 14 h à 17 h à la Maison Pour tous, autour d’un atelier d’expression.

Se présenter, prendre la parole, dire quelque chose de soi dans un cadre personnel ou professionnel autant d’occasions quotidiennes ou exceptionnelles pour éprouver et découvrir des techniques d’expressions et d’écoute active. Professionnels de théâtre, formés à l’enseignement et aux sciences humaines, ils proposent un parcours-découverte sur les chemins de l’expression de soi centré sur la gestion des émotions, de techniques de relaxation active et d’exercices de voix.

Qui que vous soyez, curieux, timide, sensible, puits de savoir ou tête en l’air, cet atelier ponctuel permettra à chacune et chacun de repartir avec quelques savoir-faire pratiques et simples. Participation 20 €.