Entraygues-sur-Truyère. L’histoire de l’orgue d’Entraygues se raconte aussi en musique

Franck Besingrand, organiste, compositeur et improvisateur, également musicologue, vient de donner un concert prestigieux à Entraygues où il se plaît à revenir régulièrement et trouve grand plaisir à faire vivre les 22 registres différents de l’instrument pour illustrer le talent de nombreux compositeurs du XVIIIe au XXe siècle, grâce à sa maîtrise technique et son propre talent artistique.

Construit en 1860, en même temps que l’église d’Entraygues, il n’y est arrivé que dans les années 2000 après une première vie à Saint-Maur-des-Fossés, après laquelle il allait finir tristement sa vie dans une écurie de la région parisienne lorsque des passionnés l’ont déniché. Acheté grâce à une souscription de la paroisse, il a été relevé, modifié, et agrandi, par Jean Austruy, son ami Jean Boissonnade, et Yohan Roudy. Après quatre années et des milliers d’heures de bénévolat, l’orgue a été inauguré en mai 2014 sous les doigts du célèbre Francis Chapelet : voici donc une mécanique assez complexe qui peut faire résonner plein d’instruments différents à travers plus de 1 000 tuyaux de bois ou de métal.

Franck Besingrand a été fort applaudi par un public chaleureux et familial.