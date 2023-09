Prix du gaz : surveillez de près votre prochaine facture, elle devrait augmenter en octobre

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié un nouveau prix de référence pour le gaz. Mauvaise nouvelle, la facture pourrait augmenter en octobre prochain.

La CRE a publié son prix repère de vente de gaz naturel pour le mois prochain, comme elle le fait tous les mois depuis la fin des tarifs réglementés de vente du gaz (TRVG), le 30 juin dernier.

Et après une baisse en septembre, certains consommateurs risquent bien de voir leur facture de gaz augmenter en octobre, car "entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d’un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 9,06 € /MWh", précise la CRE.

Quelle hausse prévue pour le gaz naturel en octobre?

La Commission de régulation de l’énergie précise que "cette hausse résulte de la remontée des prix de gros du gaz après la baisse continue observée au printemps et à l’été 2023″.

L’organisme note toutefois que "le niveau du prix repère moyen est donc de 87,21 € /MWh HT (abonnement + part variable), qui reste en dessous de celui de bouclier tarifaire qui était en vigueur jusqu'au 30 juin 2023".

Qu'en est-il des abonnements annuels ?

Bonne nouvelle par contre, les prix des abonnements restent parfaitement stables entre septembre et octobre.

Comme on peut le voir sur son site, la Commission de régulation de l'énergie a fixé à 257,18 € pour le chauffage et à 102,94 € pour la cuisson et l'eau chaude, soit les mêmes valeurs que pour le mois de septembre. Ces prix de référence s'appliquent aux coûts supportés par les fournisseurs des clients raccordés au réseau de distribution exploité par GRDF, ce qui représente 95 % des clients résidentiels.

Concernant les 5% des abonnés du gaz raccordés aux réseaux de distribution de gaz des entreprises locales de distribution (ELD). Les coûts peuvent être différents de ceux de GRDF.

Comment comparer les offres des fournisseurs de gaz ?

Il existe plus de 30 fournisseurs de gaz naturel en France. Engie invite ses clients à consulter le site www.energie-info.fr du Médiateur National de l'Énergie pour comparer leurs offres. Si vous avez un compteur communiquant Linky, vous aurez besoin de votre numéro d'identification "Point Référence Mesure" (PRM) à 14 chiffres qui est sur votre facture pour faire la simulation. Il existe aussi un numéro gratuit officiel Energie Info: 0 800 112 212 ouvert- du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.