Chèque énergie : comme pour l'électricité, les habitants des HLM vont pouvoir l’utiliser pour diminuer leur facture de chauffage

La ministre de la Transition énergétique a indiqué avoir porté un amendement au projet de loi de finances 2024, pour permettre aux ménages les plus modestes d’utiliser leur chèque énergie pour réduire leurs charges de chauffage.

Les locataires d’immeubles HLM pourront bientôt diminuer leur facture de chauffage en utilisant le chèque énergie, opération qui n’était pas possible jusqu’à présent, a annoncé mercredi 6 décembre 2023 la ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

La ministre, interpellée par le député et secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel, a qualifié d’"aberration" le fait que les habitants des HLM puissent utiliser ce chèque annuel pouvant atteindre près de 280 € pour payer leur électricité "mais pas pour leurs charges de chauffage".

Oui, @Fabien_Roussel, je vous le confirme : à la demande d'@Elisabeth_Borne, les habitants des HLM vont désormais pouvoir utiliser le chèque énergie pour régler leurs factures de chauffage. C'était une rupture d'égalité, nous l'avons corrigée. pic.twitter.com/03t1iSRC8L — Agnès Pannier-Runacher ???? (@AgnesRunacher) December 6, 2023

Pour mettre fin à cette situation "inacceptable", Agnès Pannier-Runacher a indiqué avoir porté lundi, à la demande de Matignon, un amendement au projet de loi de finances 2024 : "Nous porterons […] jusqu’au bout le fait que ce chèque énergie puisse permettre aux habitants des HLM de diminuer leur facture d’énergie au travers d’une diminution de leurs charges", a assuré la ministre lors de la séance.

5,8 millions de ménages concernés

Ce chèque, dont le montant varie entre 48 € et 277 € et qui concerne quelque 5,8 millions de ménages, est adressé automatiquement par courrier aux 20 % de ménages les plus modestes. Distribué depuis 2018, le chèque énergie est versé une fois par an à partir de la fin du mois de mars. S’est ajouté fin 2022 un chèque exceptionnel de 100 à 200 € pour 12 millions de foyers.

Comment demander le chèque énergie ?

Pour le recevoir, vous devez avoir déclaré vos revenus auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls. Vous n’avez aucune démarche à effectuer pour recevoir votre chèque énergie. Si vous y avez droit, vous le recevrez automatiquement au format papier ou dématérialisé. Le chèque est nominatif.