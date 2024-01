Hausse des prix de l'électricité : la hausse confirmée dès le 1er février, de combien votre facture va-t-elle augmenter ?

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a confirmé la hausse des prix de l'électricité à compter du 1er février 2024.

La facture d'électricité augmentera le 1er février 2024 entre 8,6 % et 9,8 % pour la plupart des Français. L'annonce a été officialisée dimanche 22 janvier par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur le plateau du journal télévisé de 20H sur TF1.

La fin progressive du bouclier tarifaire

L'exécutif organise depuis plusieurs mois la fin progressive de ce subventionnement, annoncé à l'automne 2021 par le Premier ministre de l'époque Jean Castex, avant même que la guerre en Ukraine ne cause une flambée historique des prix du gaz et de l'électricité. Le gouvernement a déjà presque doublé depuis le 1er janvier l'accise sur le gaz, une taxe payée par les fournisseurs de gaz naturel qui sera répercutée sur les factures des abonnés.

Heures creuses, heures pleines : ce qui évolue

"La facture d'électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses va augmenter de 9,8 % au 1er février et sur les tarifs de base de 8,6%. C’est-à-dire que pour 97 % des ménages français l'augmentation sera sous les 10 %", a déclaré Bruno Le Maire.

Tarif de base : ce qui change

Cela concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l'électricité, dont 10,6 millions au tarif de base, c'est-à-dire le tarif "bleu" d'EDF, fixe sans heures creuses. Pour environ 400 000 abonnés particuliers ayant souscrit une option dite "effacement jour de pointe", le tarif augmentera de 10,1 %. Ces abonnés paient un tarif plus avantageux mais s'engagent en échange à réduire leur consommation les jours où la consommation nationale est très importante, par jours de grand froid par exemple. Pour les petites entreprises et abonnés non résidentiels, la hausse sera de 5,2 à 8 % selon les contrats.

Tout dépend de votre contrat

Le ministère de l'Economie a donné quelques simulations de hausse de facture. "Très concrètement, cela veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 € en moyenne par mois. Pour le ménage qui se chauffe à l'électricité, qui a deux enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 12 € par mois", a détaillé Bruno Le Maire.

Pour un 4 pièces en maison chauffé à l'électricité (9 MWh/an) , la facture augmenterait de 17,8 € par mois.



, la facture augmenterait de 17,8 € par mois. Une boulangerie bénéficiant du tarif réglementé en heures pleines/heures creuses , avec 90 MWh de consommation annuelle, paiera 116 € de plus par mois.



, avec 90 MWh de consommation annuelle, paiera 116 € de plus par mois. Un appartement d'une pièce non chauffé à l'électricité verrait sa facture d'électricité moyenne augmenter de 4,5 € par mois.

Prochaine hausse en 2025

Le gouvernement s'était engagé à ce que la révision du tarif réglementé de l'électricité, qui intervient chaque année le 1er février et le 1er août, soit limitée cette fois à une hausse de 10 % maximum, toutes taxes comprises. Précédemment, le tarif réglementé avait augmenté de 4 % en février 2022, 15% en février 2023 et 10 % en août 2023. L'augmentation totale sur deux ans est donc de l'ordre de 43 à 44 %.

"C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte", a justifié le ministre sur TF1.

Le retour de la Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité

Le gouvernement avait depuis deux ans réduit une taxe sur l'électricité pour éviter des hausses trop fortes des tarifs; c'est cette "taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité" (TIFCE) qui va remonter en février, de 1 à 21 € par mégawattheure, comme le budget 2024 le permettait. Avant la crise, elle était de 32,44 €. "C'est la dernière hausse de cette taxe sur l'année 2024. La prochaine sera au 1er février 2025, nous reviendrons à la situation qui était celle d'avant le bouclier tarifaire", a ajouté Bruno Le Maire.

Cet impôt, qui a remplacé depuis 2022 la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), est passé de 8,45 € à 16,37 € le mégawattheure (MWh), selon un arrêté publié au Journal officiel, samedi 30 décembre 2023.

"Nous faisons les deux tiers du chemin mais pas l'intégralité du chemin dans le rétablissement de l'intégralité de cette taxe. Nous reviendrons à la normale le 1er février 2025", a-t-il détaillé ensuite lors d'un appel avec des journalistes. Selon lui, la hausse de taxe rapportera 6 milliards d'euros à l'Etat cette année, mais un retour complet à la normale aurait pu rapporter 9 milliards.