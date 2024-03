Chèque énergie 2024 : à quelles dates allez-vous recevoir cette aide pouvant aller de 48 € à 277 € dans votre boîte aux lettres ?

Le ministère de l'Economie et des finances a confirmé les dates d'envoi du chèque énergie 2024 mais doit encore préciser le calendrier d'envoi par département.

Attention, bénéficiaires du chèque énergie 2023, vous avez jusqu'au 31 mars pour l'utiliser si ce n'est pas déjà le cas. Après ce sera trop tard ! En effet, dès le mois d'avril, ce sera autour du chèque énergie 2024 d'emboîter le pas. Ce mardi 5 mars, Bercy, le ministère de l'Economie et des finances, a confirmé auprès de nos confrères de L'Internaute, les dates d'envoi.

Quand seront envoyés les chèques énergie ?

L'envoi sera effectué entre le 2 avril et 15 mai 2024 dans tous les foyers concernés par la mesure qui vise à aider les ménages les plus modestes face à la hausse des coûts liée à l'inflation, en l'occurrence aussi, aux factures d'électricité. Un coup de pouce du gouvernement qui sera donc le bienvenu avec la fin du bouclier tarifaire et les nouvelles augmentations de l'électricité annoncées et confirmées par Bruno Le Maire en janvier.

Qui est concerné ?

Au total, ce sont quelque 5,6 millions de foyers qui vont percevoir le chèque énergie 2024. Pour en bénéficier, il faut avoir un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 11 000 €.

La valeur des unités de consommation composant le ménage est calculée ainsi :

la 1 ère personne du ménage compte pour 1 unité de consommation

personne du ménage compte pour 1 unité de consommation la 2 e personne du ménage pour 0,5 unité de consommation

personne du ménage pour 0,5 unité de consommation la 3e et les suivantes pour 0,3 pour unité de consommation

Chèque énergie : le barème 2024

Nombre d'UC Revenu fiscal inférieur à 5 600 € Revenu fiscal compris entre 5 600 et 6 999 € Revenu fiscal compris entre 6 700 et 7 700 € Revenu fiscal compris entre 7 700 et 10 800 € 1 UC (1 personne) 194 € 146 € 98 € 48 € Entre 1 et 2 UC (2 personnes) 240 € 176 € 113 € 63 € 2 UC ou plus (3 personnes ou plus) 277 € 202 € 126 € 76 €

À combien s'élève le montant du versement ?

Le montant du chèque énergie s'élève de 48 € à 277 €. Distribué depuis 2018, le chèque énergie est une aide au paiement des factures d’énergie du logement dont le montant moyen est de 150 € mais peut atteindre la somme de 277 € maximum. Ce coup de pouce est attribué selon les revenus et adressé directement aux foyers concernés.

Que peut-on payer avec le chèque énergie ?

Le chèque est envoyé directement à votre domicile. Il est nominatif. Et il vous permet de régler :

le paiement des factures d’énergie

l'achat de combustible

certains travaux énergétiques

Quels départements vont toucher le chèque énergie en premier ?

Le calendrier d'envoi n'a pas encore été précisé par Bercy. Seule certitude, le chèque énergie sera envoyé à raison d'une fois par semaine entre le 2 avril et le 15 mai à un certain nombre de bénéficiaires en fonction de son département de résidence.

Toutefois, en 2023, le Pas-de-Calais avait été le premier département concerné par le premier envoi du 21 avril. La semaine suivante, c'était au tour de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Corse, de la Côte-d’Or, du Doubs, de l'Eure-et-Loir, de la Gironde, de l'Isère, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, de l'Oise, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Savoie, des Deux-Sèvres, de la Somme, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique de le percevoir.

Un simulateur pour tester votre éligibilité

Afin que les foyers puissent tester leur éligibilité au chèque énergie 2023, le gouvernement a mis à disposition un simulateur dédié sur le site chequeenergie.gouv.fr. Il requiert le numéro fiscal, inscrit sur le dernier avis d’impôt.