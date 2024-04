Chèque énergie : il est versé à partir de ce lundi en Aveyron, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce coup de pouce

Après une première salve de départements, c’est au tour de l’Aveyron de recevoir les chèques énergie, à compter de ce 8 avril 2024. Tout ce qu’il faut savoir sur le dispositif.

Ça y est ! Après une première salve de départements ayant reçu les chèques énergie entre le 2 et le 5 avril, c’est au tour de l’Aveyron de faire partie des territoires concernés par la vague d’envoi, dès ce lundi 8 avril.

Du 8 au 12 avril

Cette deuxième vague d’envoi des chèques énergie dure du 8 au 12 avril. Et l’Aveyron fait donc partie des secteurs mentionnés par le gouvernement, en marge de cette nouvelle salve. Comme le rappelle le ministère de l’Économie, "les départements sont classés par ordre chronologique d’envoi des chèques énergie". Et ajoute : "Les délais entre l’envoi des chèques énergie, et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre 2 à 4 jours".

Avec d’autres voisins

Ce n’est pas le seul représentant de l’Occitanie, puisque six autres départements sont également de la partie. Et dans ce fameux ordre évoqué plus haut sur l’envoi des chèques, l’Aveyron est classé au cinquième rang. Voici l’ordre affiché pour cette deuxième vague :

Lozère

Hautes-Pyrénées

Tarn

Hérault

Aveyron

Lot

Gers

Pour rappel, lors de la première vague, l’Ariège, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne et le Gard avaient été mentionnés.

Pourquoi un chèque énergie ?

Ce chèque énergie est une aide versée par le gouvernement "à près de 5,6 millions de ménages modestes afin de les aider à payer leurs factures d’électricité et de gaz". Ce coup de pouce est adressé pour trois motifs :

le paiement des factures d’énergie

l’achat de combustible

certains travaux énergétiques.

Comme le précise le ministère de l’Économie, le chèque est nominatif.

Comment savoir si on est éligible ?

Pour être éligible, il ne faut pas que le revenu fiscal de référence dépasse 11 000 euros. Le cas échéant, vous recevrez dans votre boîte aux lettres un chèque dont la valeur ira de 48 à 277 euros.

"Si vous êtes éligible vous n’avez aucune démarche à faire. Vous recevrez automatiquement votre chèque énergie par courrier, à la dernière adresse indiquée à l’administration fiscale", rappelle le gouvernement.