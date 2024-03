Chèque énergie 2023 : jusqu'à quand pouvez-vous l'utiliser en 2024 ?

Si vous n’avez pas encore utilisé votre chèque énergie 2023, attention sa date de fin de validité est fixée au 31 mars 2024. Comment faire pour ne pas perdre cette aide ?

Si vous faites partie des 5,6 millions de Français qui ont reçu en 2022 leur chèque énergie 2023 et que vous ne l'avez toujours pas utilisé, attention il ne reste plus que quelques jours pour en faire bon usage.

La date limite d’utilisation de cette aide est en effet fixée au 31 mars 2024. Après cette date, les fournisseurs d’énergie ne sont plus tenus de l’accepter.

Comment utiliser votre chèque énergie ?

D’un montant de 48 à 277 €, il peut être utilisé à différentes fins :

régler ses factures d’énergie (gaz, électricité, etc.) ;

acheter des combustibles (pellets, fioul, bois, etc.) ;

réaliser certains travaux de rénovation énergétique : isolation des fenêtres, installation d’un poêle à granulés, isolation du sol, etc.

Si les travaux sont réalisés avant le 31 mars, vous payez directement la facture avec le chèque énergie. S’ils sont prévus après cette date, vous pouvez l’échanger contre un chèque travaux de la même valeur, qui sera valable pendant deux années supplémentaires pour payer des travaux de rénovation énergétique. Pour cela, vous devez contacter l’assistance par mail ou par téléphone au 0 805 204 805 avant le 31 mars 2024.

Le montant du chèque énergie varie en fonction des revenus du foyer. Pour calculer le barème, il faut diviser le revenu fiscal de référence (RFR) par le nombre d’unités de consommation (UC) du foyer.

Chèque fioul, chèque bois, chèque énergie exceptionnel

Pour rappel, le Gouvernement a mis en place, entre fin 2022 et début 2023, différents chèques exceptionnels, face à la crise : le chèque fioul, le chèque bois et le chèque énergie exceptionnel. Ils doivent être utilisés, eux aussi, avant le 31 mars 2024.

Que faire si vous n’avez pas utilisé votre chèque 2023 avant le 21 mars 2024 ?

Vous pouvez le déclarer perdu ou volé d’ici le 30 avril 2024 afin d’en obtenir un nouveau. Pour cela, suivez la procédure de déclaration de perte ou de vol en ligne ou contactez l’assistance du chèque énergie par le formulaire en ligne ou par téléphone au 0 805 204 805 (service et appel gratuits).

Quand recevrez-vous le chèque énergie 2024 ?

L'envoi de ce coup de pouce du gouvernement qui sera le bienvenu avec la fin du bouclier tarifaire et les nouvelles augmentations de l'électricité annoncées et confirmées par Bruno Le Maire en janvier, sera effectué entre le 2 avril et le 15 mais 2024.