Promotions alimentaires, CAF, tabac, RSA, chèque énergie, retraites, tout ce qui change à partir du 1er mars

Le mois de mars va être marqué par de nouveaux changements dans notre vie quotidienne. Voici un tour d'horizon non-exhaustif de ce qui vous attend.

Promotions non alimentaires

Ce vendredi 1er mars 2024, la loi Descrozailles entre en vigueur en France. Cette dernière prévoit que les promotions sur les produits non alimentaires à l'image des produits hygiéniques et de parfumerie ne pourront plus dépasser les 34 % dans les supermarchés.

L'objectif est de corriger les déséquilibres entre les fournisseurs et les distributeurs.

Le RSA sous conditions s'étend

A compter du 1er mars également, le Revenu de solidarité active (RSA) est étendu à 47 départements. La liste n'a pas encore été communiquée par le ministère du Travail.

Jusqu'ici le dispositif en phase d'expérimentation concernait 19 départements dont une partie de l'Aveyron.

Désormais, le RSA est conditionné à 15 heures d’activité par semaine. Qui peut se traduire soit par une immersion en entreprise pour affiner son projet professionnel ; l’obtention du permis de conduire ; la réalisation de démarches d’accès aux droits ; ou encore la participation à des activités dans le secteur associatif.

CAF : il faut changer son mot de passe

Les allocataires de la Caisse d'allocations familiales devront, à partir du 8 mars, changer leur mot de passe dès qu'ils se connecteront à leur espace en ligne. Cette mesure fait suite à un piratage dont été victime l'organisme et de milliers de comptes piratés.

Tabac : une hausse des prix

Certaines marques de cigarettes vont augmenter à compter du 1er mars 2024.

Sont notamment concernés les produits de British American Tobacco : Lucky Strike, Vogue, Rothmans, Pall Mall… Les tarifs évoluent entre 40 et 50 centimes par paquet.

Seule Winston, pour ses paquets Origin Red et Blue diminue, diminue son prix passant de 12 € à 11,50 € le paquet.

Fin du chèque énergie 2023

Attention, les bénéficiaires du chèque énergie 2023 ont jusqu'au 31 mars inclus pour utiliser le chèque énergie fourni par le gouverment pour aider les ménages les plus modestes fasse à la hausse des coûts de l'énergie.

En 2024, le dispositif est renouvelé mais on ne connaît pas encore les dates d'attribution selon son département d'habitation.

La franchise médicale augmente

Dès le 31 mars, le montant des franchises médicales va doubler.

1 € sur les boîtes de médicament ou flacon) au lieu de 0,50 € actuellement

1 € pour les actes effectués par un auxiliaire médical (infirmier, orthophoniste, pédicure-podologue…)

4 € sur les transports sanitaires contre 2 €

Même scénario si vous êtes amenés à réaliser plusieurs actes médicaux au cours d’une même journée :

4 € sur les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux contre 2 € actuellement

8 € sur les transports sanitaires (sachant qu’un aller-retour correspond à deux trajets), contre 4 €

Fin de validité des titres-restaurants 2023

S’il vous reste des titres-restaurants dématérialisés de l’année 2023, ils vont périmer ce vendredi 1ᵉʳ mars.

À partir de ce vendredi, le solde 2023 sera temporairement gelé. Ensuite, dès la mi-mars, l’argent est automatiquement retransféré sur le compte.

Retraites : ça évolue

La retraite complémentaire Agirc-Arrco va subir des évolutions à partir du mois de mars. Si certains devraient voir leur retraite augmenter, d'autres, en revanche, vont subir une baisse de leur pension. Le changement dépendra de l’évolution des prélèvements sociaux (CASA, cotisation maladie, CRDS et CSG).

Ces derniers sont cependant fixés en fonction du dernier avis d’impôt sur le revenu.