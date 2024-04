L'Aveyron en vigilance jaune pour le vent, la pluie, les crues et les orages : où le ciel va-t-il gronder plus fort ce samedi 27 avril ?

La météo sera turbulente ce week-end sur l'Aveyron comme sur toute l'Occitanie et le sud-ouest. Les orages seront marqués et forts sur l'Ouest Aveyron, mais le reste du département est aussi concerné.

L'Aveyron a été placé ce samedi 27 avril en vigilance jaune pour quatre raisons :

Orages

Pluie-inondations

Vents

Crues

Ces quatre vigilances sont effectives depuis ce samedi 16 heures.

L'Ouest Aveyron en vigilance orange

Les orages qui vont donc frapper le sud-ouest ont commencé à se développer sur le sud-ouest ce samedi en début d'après-midi, avec 8 départements en vigilance orange pour ces orages qui seront "marqués et forts", le niveau 2 d'intensité. Si l'Averyon est en jaune, l'ouest du département subira lui l'équivalent d'une vigilance orange, détaille Météo Express, alors que sur le reste du territoire, les orages seront "faibles à modérés".

En orange, la zone où les orages seront les plus violents ce samedi en soirée. Capture d'écran - Météo Express

Ces orages seront surtout actifs en fin d'après-midi et en soirée sur la zone la plus en alerte, avec des pluies sur tout le département, plus soutenues sur les lacs du Lévezou. Les orages présenteront une activité électrique intense, pourront occasionner de violentes rafales de vent (de l'ordre de 80 à 100 km/h), de fortes précipitations et des chutes de grêles. En progressant vers le Massif central en cours de soirée et dans la nuit, le caractère pluvieux prendra le pas sur l'activité électrique. En Aveyron, même à l'ouest, le ciel devrait cesser de tonner dans la nuit de samedi à dimanche.

Des vents à plus de 100 km/h

Ce samedi 27 avril vers 16h30, les pluies ont commencé à toucher le Sud-Aveyron, alors que les rafales de vent ont dépassé les 100 km/h sur le département, détaille Météo Sud-Aveyron :

120km/h au sommet de la Pouncho d'Agast 'Millau

110km/h près du pont de Tanus sur le Viaur

108km/h à Millau-Soulobres

106km/h sur les hauteurs de Ségur

103km/h à Alpuech

102km/h au sommet du Keymar, au dessus de Pruines

100km/h près de Sévérac-d'Aveyron et à l'aire d'envol de Brunas (Creissels)...

Un dimanche pluvieux

Pour ce dimanche 28 avril, le ciel sera très couvert en matinée, mais les pluies ne devraient gagner du terrain que dans l'après-midi sur l'est du département, les pluies soutenues étant sur le Larzac et le Sévéragais, avec quelques risques d'orages modérés, puis progressant vers le nord en soirée, arrosant plutôt l'Aubrac et l'Espalionnais, et recouvrant tout le département dans la nuit de dimanche à lundi, mais avec des pluies éparses.

L'Aveyron restera en vigilance jaune pour ces orages localisés dans l'après-midi, pour le vent jusqu'à 15 heures ce dimanche, et pour les risques de crue sur les gorges du Tarn et de la Dourbie. Ce samedi les cours d'eau sud-aveyronnais ont commencé à doubler de volume, comme la Dourbie ou le Dourdou de Camarès.

Durant ce dimanche, le vent s'apaisera, mais devrait commencer à nous amener des sables du Sahara dans le ciel.