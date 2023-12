RSA sous conditions : 436 bénéficiaires "expérimentaux" en Aveyron

L'Aveyron s'est porté volontaire pour expérimenter le dispositif en 2023, dans le seul bassin d'emploi du Decazevillois. Le point.

Depuis le début de l’année, l’Aveyron fait partie des 18 départements test de ce dispositif déployé par l’État. Cette expérimentation conditionne notamment le versement du RSA à une activité de 15 à 20 heures par semaine, au risque de perdre tout ou partie de l’allocation. À Decazeville et dans le bassin, où la situation de l’emploi est considérée comme fragile, 436 bénéficiaires du RSA ont commencé à tester ce dispositif.

"Encourageant" selon Arnaud Viala

"Les chiffres sont encourageants", appuie Arnaud Viala, le président du Département. "On se rend compte qu’en proposant cet accompagnement renforcé, on fait en sorte que 60 % des bénéficiaires soient orientés vers un parcours destiné à leur trouver un jour une activité". Après le Bassin, le dispositif va s’étendre prochainement à Villefranche. Le comité de pilotage s’est réuni hier pour "tracer les perspectives sur le déploiement à Villefranche et pour 2024 ", ajoute Arnaud Viala. "Il nous reste une année supplémentaire d’expérimentation".

Le dispositif sera ensuite déployé sur l’ensemble du territoire national à partir du 1er janvier 2025.