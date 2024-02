Hausse des prix de l'électricité : fin du bouclier tarifaire, flambée de la TICFE, à combien va s'élever votre facture en fonction de votre consommation ?

Les prix de l'électricité augmentent à compter de ce 1er février 2024. Cependant, tous les ménages français ne sont pas impactés par cette hausse réglementée d'une manière identique. Explications.

La hausse des prix de l'électricité fait partie des augmentations et des changements annoncés au 1er février 2024.

Le 21 janvier, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, invité sur le plateau du journal télévisé du 20H, a confirmé officiellement que les tarifs réglémentés de vente, augmentaient.

Concrètement, "la facture va croître de 9,8 % en ce qui concerne les tarifs heures pleines, heures creuses et de 8,6 % pour les tarifs de base". Dans les faits, les personnes souscrivant l'option de base verront leur facture passer de 771 € en 2023 à 837 € en 2024. Celles souscrivant le contrat heures creuses-heures pleines subiront une hausse de 160 € par an en 2024.

On vous explique.

Comment est établie votre facture ?

Les tarifs de l'électricité sont révisés deux fois par an : en février puis en août.

Lorsque vous payez votre facture d'électricité, celle-ci tient compte de plusieurs paramètres :

Le prix de l'électricité (sa production, son acheminement...). Le consommateur a généralement le choix entre deux abonnements : un contrat tarif de base (le prix du kilowattheure reste le même) et un contrat heures pleines-heures creuses (le prix du KWh évolue en fonction des pics de consommation. Il est moins cher entre 22 h le soir et 6 h du matin.)



Qu'est-ce que la taxe intérieure de consommation finale d'électricité qui fait grimper la facture ?

L'augmentation de votre facture de courant provient en réalité de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE). Comme le rappellent nos confrères de L'Internaute, en raison de l'inflation, "depuis le 1er janvier 2022, cette taxe avait été abaissée de 32 € /MwH à 1 €/MwH. La TICFE passe désormais de 1 €/MwH à 21 €/MwH.

La fin du bouclier tarifaire

En 2021, le gouvernement avait mis en place le bouclier tarifaire pour limiter les augmentations des factures d'électricité et soulager les ménages face à la crise liée à l'inflation. La fin progressive du bouclier tarifaire depuis 2023 qui avait été mis en place par l'Etat pour aider des millions de foyers explique la flambée de la TICFE.

Fin 2024, signera la fin du bouclier tarifaire.

Quelle hausse par mois et par an ?

En fonction de votre consommation, L'Internaute a simulé à combien s'élèverait la hausse en fonction du niveau de consommation :

Si vous avez une consommation de 275 KWh par mois ou de 3 330 KWh par an : votre hausse mensuelle sera de 5,38 € et de 64,62 € par an



Si vous avez une consommation de 417 KWh par mois ou de 5 000 kWh par an : votre hausse mensuelle sera de 8,16 € et de 97,89 € par an



Si vous avez une consommation de 833 KWh par mois ou de 10 000 kWh par an : votre hausse mensuelle sera de 16,31 € et de 195,77 € par an



Si vous avez une consommation de 933 KWh par mois ou de 11 200 kWh par an : votre hausse mensuelle sera de 18,28 € et de 219,31 € par an



Si vous avez une consommation de 1 000 KWh par mois ou de 12 000 kWh par an : votre hausse mensuelle sera de 19,58 € et de 234,92 € par an



Si vous avez une consommation de 1 250 KWh par mois ou de 15 000 kWh par an : votre hausse mensuelle sera de 24,47 € par mois et de 293,66 € par an

Combien allez-vous payer ?

Le ministère de l'Economie et des finances a simulé plusieurs exemples afin de montrer à combien s'élèverait l'augmentation en fonction de votre situation.

Un célibataire vivant seul dans un appartement chauffé à l'électricité : + 100 € par an

Un célibataire vivant seul dans un appartement chauffé au gaz : + 54 € par an



Une famille de quatre personnes vivant dans une maison et se chauffant au gaz : + 91 € par an

Une famille de quatre personnes vivant dans une maison et se chauffant à l'électricité : + 214 € par an

Comparez les offres

Moneyvox et Meilleurs taux proposent un simulateur pour comparer les offres des nombreux fournisseurs.

Dans ce contexte d'augmentation, Antoine Autier, responsable des études à l'UFC-Que Choisir, conseille aux particuliers de comparer leur contrat avec les offres de la concurrence. Et pour cause, s'il est impossible d'échapper à la hausse des taxes, en revanche certains opérateurs proposent des rabais sur le prix de l'énergie.

"Selon le comparateur du médiateur de l'énergie, un client EDF avec l'option base, consommant 2 400 kWh par an avec un compteur 9 kVA, devra débourser 734 € par an. Un montant qui n'intègre pas la hausse du 1er février. En revanche, pour le même profil de consommateur, il est possible de trouver un contrat chez Primeo energie à 539 € par an. Soit une différence de presque 200 €.