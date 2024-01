Montant net social, LEP, tabac, électricité... : voici les changements et les nouveautés au 1er février 2024

Électricité, péages d'autoroutes, retraite de base... Découvrez ce qui change et les nouveautés qui entrent en vigueur à partir de ce jeudi 1er février 2024.





À chaque début de mois, ces changements. Voici ce qui vous attend à compter du 1er février 2024.

Électricité

À compter du 1er février, la facture d’électricité va fortement augmenter, comme l’a annoncé le 21 janvier Bruno Le Maire. La hausse s’élève à 9,8 % sur les tarifs heures pleines/heures creuses et 8,6 % sur les tarifs de base de 8,6 %. "Cela concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l’électricité, dont 10,6 millions au tarif de base", selon le ministre de l’Économie. En cause ? La fin progressive du bouclier tarifaire. Mis en place en 2021 pour faire face à la flambée des prix de l’énergie, celui-ci devrait être dissolu pour 2025.

Péages d'autoroutes

Cette année, les concessionnaires vont la limiter à moins de 3 %. Parmi les principaux réseaux, dans le nord de la France, la Sanef va notamment augmenter ses tarifs de 2,79 % et la SAPN de 3,08 % pour les véhicules de classe 1. Dans le centre-est du pays, le tarif des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) va augmenter de 3,02 % et ceux d’AREA de 3,04 %. Pour l’ouest et le sud de la France, la hausse s’élève à 2,7 % en moyenne chez Vinci. Sans oublier le viaduc de Millau (jusqu’à 5,83 %).

Tabac

D’après le site Internet des Douanes, plusieurs références vont voir leur prix augmenter au 1er février comme les Dunhill, les Vogue, les Camel… avec une hausse du prix du paquet pouvant aller jusqu’à un euro.

"Montant net social"

Apparu en juillet 2023 en bas du bulletin de paie et en janvier sur les relevés de prestations sociales, le "montant net social" sera le nouveau montant à déclarer auprès de la CAF pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité. Calculé par l’employeur, au regard de l’ensemble des revenus bruts versés par l’employeur (salaires, primes et avantages) dont sont déduites les cotisations sociales obligatoires. Les demandeurs de ces prestations sociales devront utiliser ce nouveau chiffre pour effectuer leur déclaration de janvier.

Livret d'épargne populaire

Le taux de rémunération du Livret d'épargne populaire (LEP), produit destiné aux revenus modestes devrait diminuer va baisser. Fixée à 6 % depuis le 1er août 2023, la rémunération va être abaissée à 5 % à compter du 1er février. Le LEP, devrait toutefois rapporter 500 € d’intérêts par an avec un livret au plafond. Le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) devraient, quant à eux, garder la même rémunération à 3 %.

Pensions de retraite de base

Les retraités vont recevoir en février la revalorisation de leur pension de base de 5,3 %. Appliquée sur la pension de janvier 2024, les concernés devraient voir arriver concrètement cette revalorisation sur leur compte en banque à l’occasion du versement du 9 février 2024.

