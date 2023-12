Marlboro, Chesterfield, Philip Morris... voici les prix des paquets de cigarettes, marque par marque, à partir du 1er janvier 2024

Une nouvelle hausse du tabac va entrer en vigueur dès le 1er janvier 2024. De quoi faire tousser les fumeurs et donner un nouveau coup au porte-monnaie.



Les fumeurs sont désormais habitués aux hausses des prix sur les paquets de cigarette. Pour autant, pour un certain nombre d'entre eux, la promesse annuelle d'arrêter de fumer qui arrive en tête des bonnes résolutions de chaque nouvelle année, pourrait se concrétiser.

A lire aussi : Hausse du prix du tabac : cette proposition de loi veut aller plus loin en s'attaquant à l'achat des cigarettes à l'étranger

Une augmentation de 50 centimes à 1 €

Le 1er janvier 2024, les tarifs vont à nouveau subir une nouvelle augmentation allant de 50 centimes d'euros à 1 €. Le gouvernement, à travers la voix de son ministre de la santé, Aurélien Rousseau, a dégainé fin novembre son plan de lutte contre le tabagisme, dont l'une des mesures phares est de porter en 2027 le prix minimum des paquets de cigarettes à 13 €. Et à 12 € dès 2025.

A lire aussi : Lutte contre le tabac : hausse du prix du paquet de cigarettes, interdiction des puffs, paquet neutre… les annonces du gouvernement

Des marques sont déjà passées à 11 €

Actuellement, en moyenne, un paquet de 20 "clopes" est vendu 10,60 € mais nombre de marques ont déjà franchi le pallier des 11 €. Autant dire, qu'avec l'augmentation prévue au mois de janvier 2024, on se rapproche déjà des 12 €. Voire on va les atteindre. Notamment, chez Philip Morris, Chesterfiel, Peter Stuyvesant, Vogue L'Originale Blanche.

Les nouveaux prix marque par marque

Lucky Strike Red : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



Lucky Strike Bleu : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



Lucky Strike Glod : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



Camel Filters (paquet rigide) : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



News Rouge : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



Winston Classic (paquet rigide) : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



Gauloises Blondes : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



Philip Morris : 12,00 € en 2024 contre 11 € en 2023



Marlboro red (paquet rigide) : 12,50 € en 2024 contre 11,50 € en 2023



Marlboro Gold (paquet rigide) : 12,50 € en 2024 contre 11,50 € en 2023



Peter Stuyvesant : 12,50 € en 2024 contre 11,50 € en 2023



Rothmans : 11,50 € en 2024 contre 11 € en 2023



Vogue L'Originale Blanche : 12 € en 2024 contre 11,50 € en 2023



Winfield : 11,50 € en 2024 contre 11 €



Chesterfield Original : 12 € en 2024 contre 11 € en 2023

Une hausse des prix liée à l’inflation

Comme l'explique Cyril Lalo, directeur des relations extérieures du groupe Seita qui produit plusieurs marques de cigarettes et de tabac comme News ou Gauloises, à nos confrères de Capital, "les prix du tabac en France sont officiellement fixés librement par les fabricants". Et d'ajouter : "En revanche, puisque le prix de vente est composé à plus de 80% de taxes, d'accise sur les produits du tabac et la TVA, lorsque ces dernières augmentent beaucoup, ce qui est le cas pour 2024, les prix évoluent".

A lire aussi : Tabac : voici la liste des lieux publics où il va bientôt être interdit de fumer et où c'est déjà interdit

Augmentation aussi sur le tabac à rouler

Une augmentation allant de 1 € à 1,50 € est prévue. Les poches de 30 grammes seront donc désormais vendues à un tarif allant de 16 à 17 € en fonction du fabricant.