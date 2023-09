Paris XVIIIe : la collecte des déchets alimentaires s'installe sur les marchés de l'arrondissement

Depuis peu, des bacs permettent la collecte de déchets alimentaires sur les marchés du XVIIIe. Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la Ville de Paris de proposer une collecte séparée des déchets alimentaires.

Depuis le 26 septembre 2022, les bacs jaunes seront collectés trois fois par semaine, contre deux actuellement. Une bonne nouvelle qui permettra d'avoir des poubelles jaunes vidées plus régulièrement et qui incitera à davantage trier nos déchets.

Trier ses déchets alimentaires permet de mieux les valoriser. Chacun peut venir déposer ses déchets alimentaires pour permettre la production de biogaz et du fertilisant pour l’agriculture. Ce nouveau geste de tri est une manière concrète et facile d’agir au quotidien pour protéger notre environnement et lutter contre le gaspillage des ressources naturelles.

Les lieux d'apport

Au marché de l'Olive

Tous les jours de 9h à 20h

Les bacs sont situés aux entrées du marché rue de Torcy et rue de l'Olive.

Au marché Ornano

Les mardis et vendredis et les dimanches de 7h à 13h30

Les bacs sont situés à l'angle de la rue Ornano et des rues Simplon, Joseph Dijon et Clignancourt.

Au marché Ordener

Les mercredis et samedis de 7h à 13h30

Les bacs sont situés aux angles de la rue Ordener et des rues Championnet, Damrémont, Montcalm et du Ruisseau.

Au marché Ney

Deux bacs pérennes d'apports volontaires ont été installés :

1, avenue de la Porte Montmartre

11, avenue de la Porte Montmartre

Au marché Barbès

Les mercredis et les samedis de 7h à 13h30

Les points de collecte sont situés sur le terre-plein central face au 106 boulevard de la Chapelle et face au 41 boulevard de la Chapelle

Les déchets doivent être déposés dans les bacs dans des sacs compostables.

Sur les marchés Ornano et Ordener, des stands d'animation et de sensibilisation sont mis en place pour familiariser les habitants aux techniques de collecte des déchets alimentaires.

Quels sont les déchets collectés ?

Les déchets autorisés sont :

Les restes et les préparations de repas qu’elles soient de nature végétale ou animale (épluchures, os, restes de viandes, coquilles etc.).

Les produits alimentaires périmés sans leurs emballages.

Les sachets de thé et les filtres à café s’ils sont en papier.

Mouchoirs, essuie-tout, boîtes d’œufs en carton afin d’absorber les jus et d’éviter les mauvaises odeurs