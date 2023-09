Rodez : distinctions et passation de commandement chez les gendarmes aveyronnais

Drapeaux et sonneries militaires étaient de sortie ce mercredi 20 septembre dans la cour d’honneur du siège de la gendarmerie aveyronnaise, avenue de l’Europe à Rodez.

L’heure était à la solennité alors que deux événements d’importance ont été célébrés, ce mercredi, au groupement départemental de la gendarmerie.

En présence d’un parterre d’élus et personnalités militaires et autour du préfet Charles Giusti, le colonel Brachet, à la tête des gendarmes de l’Aveyron, est devenu, des mains du général de division Bourillon, commandant des gendarmes de la région Occitanie, chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur.

«Beaucoup d’honneur», souligne le récipiendaire, par ailleurs ravi que ce soit le commandant de région, «qu’il connaît depuis de nombreuses années», qui lui remette cette distinction pour 22 années d’engagement au service de la nation. «Cela participe à mettre en avant le travail des gendarmes de l’Aveyron », a poursuivi le colonel Brachet.

L’autre personnalité à l’honneur hier a été le capitaine Thomas Maugard, qui a officiellement pris le commandement de la compagnie de gendarmerie de Rodez, forte de quelque 160 gendarmes.

Âgé de 43 ans et après «bientôt 20 ans» de gendarmerie, il est arrivé à Rodez le 1er août pour prolonger une carrière déjà bien remplie : gendarme mobile à Versailles, section de recherche d’Angers puis commandant en second de la compagnie de Saint-Jean-d’Angély (Seine-Maritime).

Le commandement lui a officiellement été transmis par le colonel Brachet.

À l’honneur aussi en ce jour de cérémonies, sept gendarmes de différentes brigades du département.

Ils ont été félicités par le général de division Bourillon pour différents faits d’armes, comme le démantèlement de plusieurs trafics de stupéfiants, des secours à personne « déterminants » aux côtés d’une personne suicidaire à Gabriac, leur « efficacité » dans la résolution d’une affaire de vol ou l’interpellation d’un auteur de rodéo urbain.