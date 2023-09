Rodez : objectif Jeux olympiques de Paris 2024 pour les seniors avec le CCAS

Une somme d’activités importantes a été préparée par le CCAS.

Le CCAS de la ville de Rodez a préparé un programme de rentrée très sportif mais adapté pour les retraités. Ils retrouveront la gym douce, la méthode Pilates et la marche avec bâtons et "Adresse et Équilibre". Une palette d’activités sportives, bien dans l’esprit JO qui va présider tout au long de l’année !

Le CCAS invite également les seniors à muscler leur cerveau avec l’atelier gym cérébrale (gym mémoire) qu’il place pour la première fois dans son programme d’activité. Les activités citées sont accessibles pour 60€ d’octobre 2023 à juin 2024 grâce à la participation financière de la Conférence des financeurs et du CCAS de Rodez.

Le CCAS propose aussi dès octobre quelques nouveautés qui viennent compléter la palette avec l’aquagym et l’e-sport. La Carsat et ses partenaires accompagnent financièrement le CCAS dans cette initiative pour faire découvrir ces disciplines gratuitement.

Il en est de même pour deux sessions "Vélo en toute sécurité" qui seront réalisées au printemps 2024 en 6 séances chacune. Ce sera le moyen de "se remettre en selle", d’apprendre l’entretien du vélo et de bénéficier d’une initiation au vélo avec assistance électrique".

Par ailleurs, un atelier "Bien Être" mixera un côté théorique et un côté pratique avec relaxation au service de la santé (sommeil, gestion de la douleur, stress…).

Le CCAS vous propose de prendre contact pour les pré-inscriptions au 05 65 77 88 90.

Pour ce rendez-vous, il sera demandé : la carte d’identité, un justificatif de domicile à Rodez, une attestation de Responsabilité civile, le certificat médical pour les activités sportives.

Un imprimé de pré-inscription est d’ores et déjà disponible en version papier au CCAS situé à la mairie de Rodez et sera prochainement accessible en ligne sur le site de la ville de Rodez.

Vous trouverez aussi la liste des autres types d’activités seniors gratuites.

Activités mensuelles : café convivialité, cuisine, pétanque, remue-méninges, travaux manuels, jeux de société.

Activités ponctuelles : conférences, projections, atelier prévention à thème, sorties à la journée.

Activités festives : repas des Aînés, thés dansants, semaine bleue

Pensez à signaler les personnes qui ne peuvent participer à ces activités et pour lesquelles des visites de convivialité à domicile pourraient être mises en place afin de leur permettre de maintenir du lien social et des activités à domicile (jeux de société, jeux mémoire, promenade, lecture du journal…).

