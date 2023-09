Ventes de livres : la rentrée littéraire face à la rentrée scolaire

(ETX Daily Up) - Rentrée littéraire oblige, les nouveaux romans devraient caracoler en tête des ventes, mais ils semblent cette année freinés par les oeuvres imposées au programme du BAC 2024. La preuve avec "Juste la fin du monde" de Jean-Luc Lagarce, qui s'impose pour la deuxième semaine consécutive au sommet du classement, et le recueil de poèmes d'Arthur Rimbaud, "Cahiers de Douai", qui s'installe sur la troisième marche du podium. Seule exception, "La prochaine fois que tu mordras la poussière" du comédien et humoriste Panayotis Pascot, qui conserve la deuxième place.

Classement des meilleures ventes de livres du 11 au 17 septembre 2023 :

1. "Juste la fin du monde - Première générale et technologique, Bac 2024", Jean-Luc Lagarce (Flammarion)

2. "La prochaine fois que tu mordras la poussière", Panayotis Pascot (Stock)

3. "Cahiers de Douai - Première générale et technologique, Bac de français", Arthur Rimbaud, Alain Couprie, Johan Faerber (Hatier)

4. "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne", Olympe De Gouges (Belin Education)

5. "Psychopompe", Amélie Nothomb (Albin Michel)

6. "Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud", Arthur Rimbaud (Belin Education)

7. "Sido - Les vrilles de la vigne", Colette et Alice Duroux-Gauchet (Le Livre de Poche)

8. "L'enragé", Sorj Chalandon (Grasset et Fasquelle)

9. "Manon Lescaut", Abbé Prévost (Belin Education)

10. "L'Archipel des oubliés", Nicolas Beuglet (Pocket)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.