Rodez sur la pelouse d’un gros morceau pour savoir où il en est

Ils ne sont que deux à avoir bonifié leur succès lors de la première journée, au sein de poule 9 de Fédérale 3. La Salvetat-Plaisance ainsi que Rodez. Et comme le hasard fait bien les choses, le dernier se déplace chez le premier, aujourd’hui à 15 h 15. Déjà un choc au sommet entre deux formations qui devraient compter cette saison. "C’est un match test pour nous. Ils ont démarré dimanche dernier avec le bonus offensif chez un relégué de Fédérale 2 (Saint-Sulpice, NDLR). Ce sera intéressant de voir notre comportement sur ce match", estime l’entraîneur du Piton, Dominique Alaux.

Pour préparer ce rendez-vous ô combien important, le technicien a basé sa semaine d’entraînement sur un élément clé en particulier : "Quand tu vas à l’extérieur chez une équipe qui est en confiance, ta priorité numéro une, c’est la défense. Il faut qu’elle soit la plus hermétique possible. Et qu’on ait une discipline irréprochable."

Vers une absence de quatre semaines pour Riols et Miquel

C’est avec une équipe quelque peu remaniée qu’Alaux and co se déplacent cet après-midi en Haute-Garonne. En cause, le carton rouge reçu le week-end passé par Mathis Arnaud, les blessures d’Arnaud Miquel et Axel Riols, tous deux forfait "environ quatre semaines", ainsi que l’absence pour raison personnelle du capitaine Michael Schramm… Au total, six nouveaux joueurs intègrent le XV. Cela aura-t-il un impact sur la prestation sang et or ? Réponse dans les prochaines heures.