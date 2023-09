Castelnau-de-Mandailles. Une belle fête de village à Mandailles

La fête de Mandailles a tenu toutes ses promesses malgré les nombreuses animations aux alentours. Cette année, un nouveau programme avait été établi sur trois jours. Le concours de belote n’a certes pas rassemblé la foule, mais la convivialité était présente, et toutes les équipes ont pu être ainsi récompensées. Ce sont les équipes de Serge et Jacques (Saint-Côme/Rodez) suivi par Serge et Alain (Prades-d’Aubrac) et Josette et Ricou (Pierrefiche) qui ont remporté le concours. Le concours de pétanque organisé le samedi après-midi est resté dans le même esprit rassemblant toutes les générations.

La soirée karaoké du samedi soir, l’une des nouveautés du programme, a également permis aux habitants et voisins de se retrouver autour d’assiettes de tapas et de musique dans une ambiance festive. Dimanche matin, la salle s’est remplie de gourmets venus déguster et apprécier les tripoux préparés la veille par les cuisiniers du Foyer rural. Après la confection, ils avaient été déposés dans un four à pain toute la nuit, pour être sorti seulement le matin au moment de la dégustation. Au dire de nombreuses personnes c’était un délice. L’après-midi, la randonnée du patrimoine a rassemblé les marcheurs en faisant découvrir le village et l’église du Cambon. Avant de clôturer la fête par un apéro au son de l’accordéon, c’était également une nouveauté, un challenge par équipe de deux joueurs. Après s’être rencontrés sur différents jeux tels que le baby-foot, jeux de palets, puissance 4 géant, billard,… C’est l’équipe de Bastien et Maxime (Albi/Castelnau) qui remporta les repas à l’Auberge du Lac suivi des équipes de Baptiste et Elie (Saint-Côme), et Marine et Cédric (Ortholes). Un très beau week-end qui a pu être réalisé grâce à l’ensemble des bénévoles de toutes les générations du Foyer rural sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.