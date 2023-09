Réquista. Anniversaire : Guy Lacan à l’honneur

Samedi, la grande salle de l’atelier musical près de la salle de spectacles place François-Fabié, avait de la peine à contenir les nombreuses personnes présentes venues fêter les quatre-vingt ans de Guy Lacan leur professeur de musique et surtout d’accordéon. Elèves, anciens élèves, parents, amis, tous avaient tenu à dire merci à celui qui œuvre depuis tant d’années pour que la musique soit accessible au plus grand nombre, pour que les jeunes profitent d’une ouverture culturelle au-delà des murs de la salle de répétitions, pour qu’enfin cette association fasse rayonner par ses résultats le territoire du Réquistanais bien au-delà de sa région. Pour tout cela, Guy Lacan a été remercié et, c’est accompagnés de leurs instruments que tous ont chanté "bon anniversaire". Le gâteau confectionné avec des choux à la crème, dessert favori de Guy, a été partagé. Ensuite, des petits présents bien sympathiques lui ont été offerts avec 80 CD pour occuper ses nuits et 80 kg de pommes, ses fruits préférés. Les répétitions doivent reprendre de leur sérieux désormais car le concours de château Gonthier approche auquel les jeunes musiciens vont participer. Mais auparavant, ils auront tous œuvré pour la pleine réussite du loto organisé le dimanche 8 octobre à 14 h à la salle de spectacles ; Doté de 4 500 € de lots et d’une partie bingo de 500 €, nul doute que chacun aura sa chance d’emporter un superbe lot ! L’ACR remercie, pour leur accueil, les commerçants et artisans de Réquista qui ont répondu favorablement à leur sollicitation.