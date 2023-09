Les réseaux sociaux, une source d'anxiété supplémentaire pour les jeunes mamans

(ETX Daily Up) - Fatigue, stress, complexes physiques, pression sociétale, surcharge mentale : la découverte de la maternité est vécue comme une période difficile pour de nombreuses femmes. Et l'avènement des réseaux sociaux n'est pas fait pour arranger les choses, comme le révèle un récent sondage mené auprès de 2.000 mères américaines. Ces plateformes, tout comme les 'mom influencers' qui y partagent du contenu, accentueraient le stress ressenti par les principales concernées.

Les réseaux sociaux contribuent-ils à perpétuer le mythe de la mère parfaite ? Les stéréotypes et les injonctions qui peuvent y circuler participent en tout cas à culpabiliser les jeunes mamans, impactant par extension leur santé mentale. C'est ce que révèle un sondage commandé par la marque Intimina à la société d'études de marché OnePoll, et réalisé auprès de 2.000 mères américaines. On y apprend notamment que les principales concernées ont l'impression d'être "une mauvaise mère" 156 fois par an en moyenne, soit près de la moitié de l'année. Au total, un tiers des répondantes a déjà été confronté à cette forme de culpabilisation.

De l'influence des réseaux sociaux

La pression de la société envers les jeunes mamans, tout comme la charge mentale qu'elles sont amenées à supporter au quotidien, ne sont pas sans jouer sur leurs niveaux de stress et d'anxiété. Mais le sondage montre également l'impact que peuvent avoir les plateformes sociales sur leur santé mentale. Près des deux tiers des mères interrogées affirment être actives sur les médias sociaux, et 46% d'entre elles sont plus susceptibles de se voir comme de mauvaises mères, contre 11% de celles qui ne naviguent pas sur les plateformes sociales.

Alors que les jeunes mamans subissent déjà la pression des injonctions qui entourent ce rôle, avec pas moins de 79% des sondées qui estiment que la société "a des attentes élevées sur la maternité", les réseaux sociaux semblent là encore accentuer le phénomène. Plus des trois quarts des mères interrogées (77%) affirment ressentir une certaine pression, notamment en termes d'apparence et de comportement, de la part de ces plateformes. Un sentiment exacerbé par certains contenus diffusés par ce que l'on appelle aujourd'hui les 'mom influencers', autrement dit des mères qui partagent anecdotes, conseils, et autres expériences en lien avec leur progéniture.

La quête de la perfection

Il est communément admis que les réseaux sociaux, certains tout du moins, véhiculent un idéal de perfection. Une injonction qui n'est pas née sur ces plateformes, mais que certains influenceurs pourraient cultiver à coups de contenus soignés, de filtres, de mises en scène, et autres photos retouchées, destinés à faire rêver leurs abonnés. Un phénomène qui a des répercussions sur l'estime de soi, comme l'ont montré de nombreuses études, notamment chez les personnes les plus vulnérables. Les jeunes mamans ne font pas exception. Plus de huit sondées sur dix connaissant les 'mom influencers' affirment suivre leur contenu, et près des deux tiers avouent se sentir plus anxieuses après l'avoir consulté.

La fameuse quête de la perfection n'est pas étrangère à ces niveaux d'anxiété, plus de la moitié des mères interrogées ayant avoué s'être déjà comparées à d'autres au cours de la première année de maternité. Une proportion qui grimpe à 73% chez celles qui se disent actives sur les réseaux sociaux. Parmi leurs principales sources de préoccupation, figurent la crainte de ne pouvoir combler les besoins de leur progéniture (35%) et celle de ne pas être un bon parent (32%).

Si certains utilisateurs n'hésitent pas à cultiver le mythe de la mère parfaite, d'autres tentent depuis quelques mois de le déconstruire en présentant une image moins lisse de la maternité. Aux stéréotypes véhiculés par certaines 'mom influencers' irréprochables - en apparence - répondent désormais des vidéos TikTok bien plus authentiques faites de désordre, de fatigue, et autres 'imperfections'. Un phénomène que l'on retrouve notamment sous les hashtags #nonaestheticmom, #nonaesthetichouse, #nonaestheticlife et #hotmessmoms, destinés à déculpabiliser les jeunes mamans.

Cette enquête a été menée auprès de 2.000 mères américaines par OnePoll pour Intimina, entre le 28 juillet et le 1er août 2023.