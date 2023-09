42 personnes tuées et 109 blessées à Marseille depuis le début de l'année, deux morts après une nouvelle fusillade jeudi soir

Deux hommes ont été tués par balles et un troisième blessé dans la soirée de ce jeudi 28 septembre dans une fusillade, dans les quartiers populaires du nord de Marseille.

Toujours plus de morts à Marseille depuis le début de l'année 2023. Deux hommes ont été tués par balles et un troisième blessé jeudi 28 septembre soir dans une fusillade qui a eu lieu vers 19 h 40 dans les quartiers nord de Marseille alors qu'une troisième personne est gravement blessée. Le tireur est en fuite.

Un véhicule incendié retrouvé

Un véhicule incendié a été retrouvé un peu plus tard dans un parc situé non loin du lieu de la fusillade, "sans qu’on puisse être certain à ce stade qu’il s’agit de celui du ou des auteurs", a précisé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, ajoutant que la police judiciaire avait été saisie.

Deux semaines après la dernière victime de la guerre des gangs

Ces deux nouveaux meurtres -dont le lien avec les trafics de drogue qui gangrène la deuxième ville de France n’est pour l’heure pas établi- interviennent plus de deux semaines après le dernier homicide officiellement lié par les enquêteurs à la guerre entre gangs pour le contrôle des points de vente de stupéfiants dans la cité phocéenne. La personne visée était alors un homme de 56 ans, tué dans le quartier de l’Estaque, dans le 16e arrondissement, dans le nord de la ville.

800 armes saisies depuis le début de l'année

Depuis le début de l’année à Marseille, 42 personnes, ont perdu la vie dans des violences officiellement liées au trafic de stupéfiants, dont trois victimes collatérales.109 personnes ont également été blessées dans des tentatives d'homicides en lien avec la guerre de territoire que se livrent les trafiquants de drogue dans la cité phocéenne. La majorité des victimes ont moins de 25 ans.

Depuis le début de l'année, plus de 800 armes ont été saisies, dont 64 fusils d'assaut de type Kalachnikov.