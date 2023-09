Dès ce dimanche 1er octobre, Blues en Aveyron met du vert dans ses notes bleues

Le festival lance les réjouissances ce dimanche 1er octobre chez l’Artistoparc à Castelnau-de-Mandailles.

On badine et butine en musique cet automne grâce au festival Blues en Aveyron. Cette septième saison est une promesse de voyage au septième ciel en donnant rendez-vous ce dimanche dans le jardin de Bruno de Reyniès, alias l’Artistoparc, sur les hauteurs de Castelnau. Son écrin de verdure qui surplombe le lac, accueillera sur sa terrasse, le pianiste Fabrice Eulry. « Il a joué lors de l’édition en 2021, pendant trois heures. Des liens d’amitié se sont tissés et on s’est lancé dans l’idée d’un jeu de piste et quine musical », dit Bruno.

Concrètement, Fabrice jouera onze morceaux en continu, de 14 h à 18 h avec des variantes pour ne pas lasser le public, en lien avec le jardin. Et comme la nature inspire, Fabrice Eulry a le choix du roi. Du temps des cerises à l’oranger cher à Bourvil, le public aura loisir à s’amuser en devinant des chansons dont la réponse est dans l’ouïe fine et le jardin. Avec sa forêt de bonsaï, ses quelque 300 buis, plus de 2000 espèces naturelles et plantes dont certaines disséminées dans le labyrinthe, la musique rime avec ludique. Quine oblige, des lots seront à gagner dans une ambiance musicale où le blues se teinte du vert d’espoir du jardin de l’Artistoparc.

Jusqu'au 8 octobre

Après Castelnau, direction la chapelle des Pénitents noirs (histoire de voir et d’écouter une autre couleur) à Saint-Geniez le 6 octobre. Du noir en piano solo pour avoir « la Louisiane dans la peau », Fabrice Eulry jouera sur 88 touches pour voyager du Mississippi à la RN… 88. Après ce clin d’œil, c’est un autre havre de paix, celui du prieuré du Sauvage à Druelle, qui accueillera le festival le 7 octobre à 21 h, pour un duel de piano-boogie entre deux pianos et trois pianistes : Jean-Pierre Bertrand, Victor Demange et Farbice Eulry ont déjà leurs doigts qui démangent.

Clôture du festival, dimanche 8 octobre à la salle des fêtes de St-Côme avec le spectacle « Touch of Groove », un projet soul qui s’inspire des musiques afro-américaines des sixties.

Renseignements au 06 33 67 76 03.

Réservations sur www.my.weezevent.com/blues-en-aveyron-2023 ou milana.v75@gmail.com