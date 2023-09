Aveyron : l'escapade artistique « Travèrs » à la rencontre du public sur le GR65

L’édition 2023 de Travèrs, une escapade artistique originale sur les chemins de Compostelle, organisée par Derrière Le Hublot, a rencontré le succès.

Imaginé en 2019 par l’association culturelle Derrière Le Hublot, « Travèrs » propose chaque année de faire un pas de côté sur le GR65, le mythique chemin de Compostelle. Pendant tout un week-end, l’association de Capdenac-Gare se met en mouvement et organise des spectacles gratuits autour d’une courte randonnée pour « prendre la tangente, réveiller les sentiers pour en révéler autrement les paysages ».

L’édition de 2023 a réuni 2 000 personnes en jauge cumulée, « une vraie réussite » d’après les organisateurs. Aurélie Chauffier, secrétaire générale de Derrière Le Hublot, explique que « le public est en augmentation d’année en année depuis que Travèrs enchante nos paysages ». Près de 900 personnes sont venues assister aux deux concerts des Dakh Daughters, groupe de musiciennes ukrainiennes engagées. À Espalion et à Capdenac, les mélodies et l’orchestration détonante de leur cabaret freak Ukraine Fire ont créé l’émotion. La soirée de Capdenac s’est achevée sur une tombola au profit des populations ukrainiennes en souffrance. Une affiche de l’artiste Nikita Kravtsov a été remportée au tirage au sort et les Dakh Daughters l’ont toutes dédicacée.

Le long du GR65, entre Faycelles et Béduer, près de 250 randonneurs ont marché et découvert quatre propositions artistiques. La performance Underground de Romain Bertet, à moitié enterré, a déconcerté le public avec sa sonorisation souterraine. Pour le déjeuner, les chefs Quentin Bourdy, Oriane Journeau et le cueilleur sauvage Michaël Fayret ont concocté à six mains un repas gastronomique et sauvage qui restera dans les annales.

La journée s’est terminée par la deuxième chaise construite en direct et à la main par l’artiste catalan Pep Aymerich pour Travèrs, un moment contemplatif et méditatif à savourer en pleine nature.

« Travèrs est un événement de plus en plus identifié dans la région », ajoute Aurélie Chauffier. « La réussite de l’édition 2023 incite les équipes de Derrière Le Hublot à poursuivre l’aventure. » Le rendez-vous est donné pour septembre 2024 pour découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles propositions artistiques et sûrement déguster une cuisine savoureuse.