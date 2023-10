Aubin. Le CCAS et l’ES Combes unis pour "Octobre rose"

Le CCAS de la ville d’Aubin, en partenariat avec l’Étoile sportive combinoise (ESC) et le District de Football Aveyron, s’inscrit dans l’opération "Octobre rose", avec une action de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein.

Comme l’année précédente, il a été organisé hier un tournoi de foot féminin, pour lequel cinq formations étaient engagées, le FC Comtal, l’AS Olemps, l’AS Bouillac, l’US Pays alzuréen et l’ESC. Des stands à caractère gourmands proposaient de la soupe au fromage, des sandwichs, des crêpes et des gâteaux faits maison et des boissons. Une urne a recueilli les dons et une tombola a permis aux plus chanceux de gagner un ballon et des gourdes. Tous les bénéfices seront reversés au profit de la Ligue contre le cancer.