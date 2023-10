Une journée pour bouger en famille dans le secteur du Réquistanais

Le samedi 28 octobre, de 10 h à 17 h, à la salle de spectacles, familles et enfants de 0 à 12 ans, seront accueillis autour de la thématique "Bouge en famille". Des ateliers très motivants à partager entre parents et enfants seront proposés autour du yoga, du massage, de l’expression corporelle, du cirque ainsi que des micros conférences, le tout animé par des professionnels.

Pour être sûr de participer à l’un de ces ateliers, il est vivement recommandé de prendre rapidement contact avec une des structures ci-dessous car le nombre de places aux ateliers est limité. Tout au long de la journée, un parcours de motricité, un espace "temps calme" et un espace convivialité seront disponible en accès libre.

La journée "Bouge en famille" se clôturera autour d’un spectacle et d’un goûter. Cet évènement est porté par les acteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse du territoire, à savoir la crèche, le Relais Parents Enfants, l’accueil de loisirs, l’Espace de vie sociale de la Fédération départementale Familles Rurales – Aveyron Services, l’ADMR (Aide à Domicile en milieu Rural) et la médiathèque, dans le cadre de la convention territoriale globale du Réquistanais.

Cette action est soutenue par la communauté de communes du Réquistanais, la caisse d’allocations familiales et la MSA (Mutuelle Sociale Agricole).

Parents et enfants sont attendus nombreux dans la salle de spectacles pour passer une belle journée exceptionnelle en famille sur le thème du mouvement, du corps, de l’esprit et du bien-être.