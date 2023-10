Villefranche-de-Rouergue. Une réussite pour la brocante de Calèches et cavaliers

Plus de 90 exposants ont participé à la brocante-vide-greniers organisée par l’association villeneuvoise Calèches et Cavaliers du Rouergue. Flâneurs et collectionneurs ont été nombreux à déambuler dans la prairie de la Borie des Pères entre les stands bien achalandés sous une météo estivale.

Le matin, un défilé de 16 attelages mené par une cavalière a eu lieu dans les rues de Villefranche pour le plus grand plaisir des habitants. Des promenades en calèche ont permis, toute au long de la journée, aux enfants et à leurs parents de découvrir les berges de l’Aveyron.

La recette de ces balades ira, comme l’année passée, à Octobre rose. Côté restauration, c’est chez Jules et Jeanne que visiteurs et exposants ont pu déjeuner le matin aux tripoux, se régaler, à midi de lasagnes maison et de frites ou prendre un verre.

Une belle journée qui clôture les multiples activités de l’association cette année.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain !