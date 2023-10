"Vialas vivas", vaste projet culturel entre Moyrazès et Camboulazet

Le département de l’Aveyron, accompagne des structures sociales du territoire pour mettre en œuvre des projets dans le cadre du dispositif "Culture en partage". Son objectif est de permettre l’accès à la culture aux personnes qui en sont les plus éloignées, que ce soit en raison de freins sociaux, géographiques… L’association Communauté de Reg’Arts a pour objet d’organiser, planifier et développer l’accès à l’art sous toutes les formes. De sensibiliser aux arts plastiques, ou autres par l’organisation d’événements destinés à la population locale et à l’animation de la saison touristique.

"Vialas vivas" s’inscrit dans le cadre de leurs projets et du dispositif "Culture en partage" du Département. Il est porté conjointement par l’association Communauté de Reg’Arts et le conseil départemental, en étroite collaboration avec les municipalités de Moyrazès et Camboulazet, en partenariat avec l’AJAL et le centre social et culturel du Pays ségali, et le soutien de la Région Occitanie et la communauté d’agglomération du Pays basque.

Una viala, c’est une petite ville, un grand village, à la croisée des chemins. Aussi modeste qu’imposante, elle est à la fois reculée et centrale. Il s’agit aujourd’hui de questionner et d’investir ces localités rouergates, car elles portent en leur cœur les questionnements de notre temps. Mais aussi les pistes à dessiner pour les jours à venir.

Au programme

- Octobre : diffusion des cartes postales auprès de la population.

- Vendredi 3 novembre : autour de l’estafette de 18 h à 22 h – Balèti et mur peint à Moyrazès. Fresque graffiti avec Jean-Charles Couderc et participation de tous. Concert avec Arnaud Cance, chanteur musicien.

- Samedi 4 novembre : autour de l’estafette de 18 h à 22 h – Balèti et mur peint à Camboulazet. Fresque graffiti avec Jean-Charles Couderc et participation de tous. Bal à la voix avec Laurent Cavalié, chanteur musicien.

- Semaine du 20 au 24 novembre : mise en place de temps d’échanges avec la population sur les deux communes (dates à définir). Rendu des cartes postales.

- Temps de résidence : une semaine sur chaque commune (dates à déterminer).

- Printemps 2024 : réalisation des murs peints dans les villages des deux communes.

- La restitution : elle prendra la forme d’un vernissage des œuvres réalisées en itinérance sur les deux communes.