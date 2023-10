Les concerts de musique synchronisent notre respiration et notre rythme cardiaque, selon une étude

(ETX Daily Up) - Les concerts sont souvent décrits par les spectateurs comme des moments d’émulation collective. Tout laisse à croire qu’il ne s’agit pas d’une impression. Des chercheurs suisses ont découvert que les corps des mélomanes assistant à des concerts de musique classique se synchronisent durant la représentation.

Des scientifiques de l’université de Berne sont arrivés à cette conclusion surprenante en analysant les réactions de 132 personnes, qui assistaient à des concerts publics durant lesquels un orchestre interprétait des symphonies de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms et Brett Dean. Pour ce faire, ils les ont répartis en trois groupes distincts et leur ont fait porter des capteurs corporels.

Ce dispositif expérimental a révélé que les corps des participants de l’étude ont vécu les mêmes changements durant le concert. Leur rythme cardiaque et leur vitesse de respiration se sont synchronisés. Les universitaires ont observé le même phénomène en ce qui concerne leur conductance cutanée, c’est-à-dire l’activité électrique enregistrée à la surface de la peau et reflétant l’activité des glandes sudoripares. Étant donné que l’expérience a eu lieu quand les restrictions sanitaires liées au Covid-19 étaient encore en vigueur en Allemagne, les auteurs de l’étude en ont déduit que ces modifications n’étaient pas dues à la proximité physique des volontaires, mais bel et bien à la musique classique. "Les synchronies sont donc vraisemblablement des "synchronies d'induction", car il est peu probable qu'elles reposent sur des interactions entre les participants", expliquent-ils dans leur article publié dans la revue Scientific Reports.

Des questionnaires de personnalité remplis par les volontaires en amont des concerts ont permis de montrer que les effets de cette synchronisation étaient plus prononcés chez les individus qui se décrivent comme agréables ou ouverts d'esprit. "Les personnes confiantes, sociables, créatives et intéressées par l'art étaient plus enclines à se synchroniser. D'autres traits de personnalité réduisent la synchronisation (névrosisme et extraversion), ce qui signifie que les personnes plus nerveuses et peu sûres d'elles, ainsi que les personnes extraverties, sont moins synchronisées par la musique", soulignent les chercheurs. Cette étude montre à quel point la musique a le pouvoir de nous transformer. Et ce, quel que soit notre âge. Une précédente recherche, dont les conclusions ont été publiées dans la revue Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, a montré que les bébés deviennent, eux aussi, une seule "masse rythmique" - pour reprendre la formule de l’écrivain et essayiste Elias Canetti - quand ils assistent à un concert. Des scientifiques de l’université de Toronto à Scarborough ont remarqué qu’ils avaient des réactions similaires face à certains passages de l’opéra auquel ils assistaient. Ainsi, ils pouvaient être très calmes et silencieux avant de tous s’agiter lorsqu’ils entendaient un changement de tonalité ou une note qui attirait leur attention. Leur rythme cardiaque ralentissait et s'accélérait à l’unisson.