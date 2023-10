Aveyron : à Najac, les nouvelles et originales destinations du hameau de Mergieux

L'ancien village de vacances devient peu à peu un tiers lieu animé.

En passe de devenir Le tiers lieu en milieu rural voulu par l’équipe municipale, la commune étant propriétaire du site, le hameau de Mergieux prend ses marques.

En effet, l’ancien VVF implanté sur site de 10 ha, composé de 60 logements privatifs, d’espaces partagés, d’une aire de camping, et d’une piscine à transformer, offre à terme une capacité d’hébergement de 300 couchages.

L’idée portée par "Bienvenue en transition" est de "garantir une expérience épanouissante aux usagers du lieu, tout en apportant une attention particulière au respect du vivant et au maintien de l’authenticité des lieux, dans la gestion comme dans la programmation".

Ainsi, dès la fin de ce mois d’octobre, à partir du 23 précisément et jusqu’au 17 novembre prochain, la cinquième édition du T-Campus sera lancée.

Une formation pour une meilleure vision globale des enjeux environnementaux et sociaux, ouverte à toutes et tous sans prérequis durant quatre semaines en immersion dans un tiers lieu en pleine nature pour une aventure collective transformante et une formation transverse et complète.

D’autre part, toujours dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la mairie de Najac, E’SéME, tout juste naissant en Ouest Aveyron et cherchant un lieu où implanté la future école ETRE en Ségala, découvre l’AMI de Mergieux et décide de se lancer dans l’aventure. Dossier de candidature, sélection du projet par la mairie de Najac, découverte de l’ambition de cette dernière de faire de Mergieux un lieu collectif.

Voilà E’SéME embarqué dans cette aventure atypique et dès 2022 s’ouvre cette nouvelle page de l’histoire du Hameau de Mergieux au travers d’une expérimentation de cohabitation et de partenariat entre mairie de Najac, Association Bienvenue en Transition, projet Eclos-Lieu – autour duquel gravite de nombreux partenaires de territoire. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.