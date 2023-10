Marcillac-Vallon. Retour au Bois joli

À l’initiative du conteur Yves Lavernhe, des balades contées ont été programmées durant cet été, au Bois joli, sur les hauteurs du village, à destination d’un public familial. Quelques mercredis matin, de 10 heures à midi, le conteur a accompagné malicieusement enfants, parents, grands-parents… sur les pas des fées et des lutins qui, paraît-il, "peupleraient ce bois merveilleux !" À défaut de rencontrer ce monde fantastique, tous les participants ont eu la chance de découvrir quelques entrées de leurs demeures, nichées au pied des arbres. Ils ont même trouvé un message de ce petit peuple au creux de l’un d’eux ! Entre imaginaire et réalité, Yves le conteur a pris plaisir à raconter aux petits et grands, contes et légendes accompagnées de son fidèle accordéon. Qu’ils soient locaux, habitants des villages voisins ou touristes, tous se sont dits enchantés de (re) découvrir ce bois fabuleux. D’ailleurs, devant le succès et l’engouement constaté, Yves a décidé de renouveler ces balades au Bois joli l’été prochain, avec déjà quelques autres nouveaux projets en tête afin de répondre à un public plus élargi.