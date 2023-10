Être accro au bubble tea augmenterait les risques d’anxiété et de dépression

Depuis quelques mois, le bubble tea est LA boisson à la mode. Mais cette préparation a priori anodine ne serait pas sans risque pour la santé. Notamment la santé mentale. Ainsi une surconsommation serait associée à un risque de dépression chez les adolescents et les jeunes adultes.

Composé de thé, de lait et de perles de tapioca, le bubble tea est la boisson qui cartonne, et ce un peu partout dans le monde. Couleurs et goûts variés, les adolescents et les jeunes adultes semblent être particulièrement accro à cette boisson à consommer avec modération tant ses taux de glucides sont élevés. Mais là ne seraient pas ses seuls méfaits.

Des chercheurs chinois viennent de mettre en évidence des liens inquiétants entre le bubble tea et les problèmes de santé mentale. Ces scientifiques de l’Université Tsinghua ont interrogé plus de 5 000 étudiants sur leur consommation. Premier résultat, 77 % des personnes interrogées avaient consommé entre 6 et 11 tasses de thé au lait, dont les bubble teas, au cours de l’année. Certains en buvant 2 à 3 tasses par semaine.

Mais l’équipe a surtout observé que certains jeunes montraient des signes de dépendance. Car en plus du sucre ajouté, ces thés contiennent souvent de la caféine, 2 substances addictives.

Risque accru de dépression

"Nous avons constaté qu’un niveau plus élevé de dépendance au thé au lait était significativement associé à un risque plus élevé de dépression, d’anxiété et d’idées suicidaires", notent les auteurs. Lesquels suggèrent que les étudiants confrontés à la solitude pourraient recourir à l’adoption de comportements addictifs pour échapper aux émotions négatives. Problème, lorsque des comportements addictifs sont utilisés comme moyen de réguler les émotions, ils peuvent aussi entretenir le mal-être. Un cercle vicieux en somme.

L’équipe recommande que des mesures soient mises en place pour se prémunir contre les problèmes physiques et mentaux qui pourraient être liés au bubble tea. "Les résultats actuels peuvent aider les décideurs politiques à élaborer des réglementations telles que la restriction de la publicité…".