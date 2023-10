Moyrazès. Un voyage culturel et artistique au musée Goya de Castres

L’association des ateliers de la Maresque avait décidé ce samedi 7 octobre de décentraliser ses activités découvertes et d’emmener la vingtaine de ses membres en terre tarnaise pour y passer une agréable journée à la découverte du musée Goya et après avoir profité d’un roboratif déjeuner, arpenter les vieilles ruelles de la ville de Castres.

Mais saviez-vous que Castres renferme en son cœur un véritable bijou ? La collection d’art hispanique du Musée Goya en fait le deuxième musée de France de cette catégorie, juste après le Louvre. Ce musée est consacré aux peintres espagnols en général et à Francisco Goya entre autres. Il est situé dans l’ancien palais épiscopal, construit en 1675 sur les plans de Jules Hardouin-Mansart, architecte de Versailles. Récemment réhabilité il fait une large place aux tableaux monumentaux et à l’art baroque en particulier. Peu de pièces de l’artiste espagnol sinon de très belles gravures. Cette journée se voulait surtout conviviale et ce fut magnifiquement réussi.