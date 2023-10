Réquista. Les enfants initiés à la création

Une journée spéciale s’est déroulée au centre de loisirs où un groupe d’enfants a eu l’occasion de vivre une expérience enrichissante en se rendant à l’atelier de loisirs créatifs de Martine Albucher, situé rue Pierre-Prion, accueillis par quelques personnes talentueuses de l’atelier. Ces artistes chevronnés ont pris le temps d’initier les enfants à l’art de la confection de bracelets, de colliers, etc. Cette expérience créative a permis aux enfants de libérer leur imagination et d’exprimer leur propre style à travers l’artisanat. Après cette session passionnante d’ateliers créatifs, le petit groupe s’est rendu à la salle d’exposition de l’office de tourisme, spécialement ouverte pour eux par la présidente Lyliane Bonneau. Les enfants ont été émerveillés par la diversité des créations exposées, réalisées avec des matériaux de récupération tels que des journaux, du plastique, et d’autres objets recyclés. Cette exposition a élargi leur vision de ce qui peut être créé à partir de matériaux simples. Elle a stimulé leur esprit créatif et leur a montré qu’ils pouvaient créer de belles choses avec des ressources simples et une imagination débordante. Ils sont repartis de cette journée avec un nouveau sens de la créativité et de l’appréciation pour l’art et la culture.

Ils seront sans doute impatients de mettre en pratique ce qu’ils ont appris en fabriquant leurs propres objets artistiques à la maison.

Une journée mémorable pour tous les participants, renforçant l’importance de l’éducation artistique dans le développement des enfants.