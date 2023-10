Entraygues-sur-Truyère. Récital d’accordéon avec Richard Galliano

Ce vendredi 13 octobre à 20 h 30 aura lieu à la salle des fêtes un concert d’accordéon Passion Galliano donné par le maître de l’accordéon Richard Galliano.

"Nous avons la chance d’accueillir une pointure pour un concert et également un parrainage de notre école à Saint-Hippolyte", se félicite Guillaume Fric. C’est une fierté d’avoir un artiste comme lui, qui est la référence mondiale de l’accordéon, dans notre village et de l’accueillir avec notre jeune école d’accordéon."

Réservation sur www.haut2gammes.fr Pour le moment il reste encore quelques places à réserver sur le site internet.

Tarif : 20 € adultes, 10 € – de 12 ans. En plus de donner un concert le vendredi soir, Richard Galliano proposera une masterclass gratuite et ouverte à tous, le samedi matin à 10 heures. Par la suite à 11 h 30, "il nous fera le très très grand honneur d’être le parrain de l’école d’accordéon de la Résidence Haut 2 Gammes.". La résidence Haut 2 Gammes propose plusieurs activités musicales, mais avec Guillaume Fric et Lucia Genilloud, l’accordéon est forcément très présent.

Un évènement exceptionnel à ne pas manquer !