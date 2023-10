Rodez : "La révolte des vieux" pour éveiller les consciences sur la santé mentale

Rodez agglo organise une projection suivie d'un débat sur ce film de Laure Adler et Jérémy Frey, aux Archives départementales le jeudi 12 octobre 2023 à 20 h.

À partir de ce lundi 9 octobre, s'ouvrent les semaines d'information sur la santé mentale, et la préfecture aveyronnaise ne fait pas exception à la règle ! Dans ce cadre, Rodez agglo, en charge de cette compétence depuis 2015, organise une projection, suivie d'un débat, du film "La révolte des vieux" aux Archives départementales le jeudi 12 octobre à 20 h.

Une œuvre de la journaliste Laure Adler et du réalisateur Jérémy Frey, qui sera présent lors de cette séance. Ce moment se veut être l'occasion d'aborder la question de la santé mentale et des maladies psychiques, sous un angle intergénérationnel. "C'est un sujet de préoccupation majeur des citoyens", va en ce sens Francis Fournié, conseiller communautaire de l'agglo.

Dans ce cadre, cette séance se veut ouverte à tous, ainsi l'entrée est libre. "Également, des élèves de la CCI ont réalisé une enquête sur ce sujet, et présenteront leurs travaux pour enrichir les débats", poursuit l'élu.

Des actions au quotidien

Car les problématiques de santé mentale sont aujourd'hui reconnues, mais aussi de plus en plus présents, alors que notre société et notre quotidien sont souvent qualifiés d'anxiogènes. Pour cela, outre cet événement, au sein du Cadre local de santé, différents acteurs sont régulièrement conviés et amenés à collaborer pour fixer un horizon commun.

Des parties prenantes comme l'Unafam, l'Udaf, le centre hospitalier Sainte-Marie, la Maison des adolescents de l'Aveyron, GEM métamorphose ou encore l'Education nationale, œuvrant au quotidien. "25 % des personnes auront un jour affaire à cette problématique dans leur vie. C'est important d'ancrer ce sujet comme tous les autres, sans les stigmatiser", explique Anne Maron-Simonet, Directrice adjointe des opérations sanitaires au centre hospitalier Sainte-Marie.

Alors, les associations se mobilisent, et organisent des ateliers d'entraide, des groupes de parole ou encore des formations sur les "premiers secours" en santé mentale. Tout un tas de dispositifs qui méritent d'être connus.