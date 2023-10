Football : à Rodez, Arthur Saintorens s'impose comme le roi du but

Pour sa troisième saison à Rodez, l’avant-centre réalise un début d’exercice impressionnant, en ayant trouvé le chemin des filets à sept reprises, en U19 National et Régional 1.

Trois doublés (contre Saint-Étienne et Marseille en U19, et contre Muret en R1) et un but (à Béziers) qui font sept. Arthur Saintorens ne pouvait rêver meilleur début après un peu plus d’un mois de compétition notamment dans l’élite nationale des joueurs de 17 et 18 ans.

Arrivé à Rodez à l’été 2021 après avoir été contacté par Eric Duraisin (l’entraîneur de l’équipe U17 National) puis avoir passé les détections du club, le Dacquois ne connaissait pas grand-chose de l’Aveyron.

"J'ai eu du mal le premier hiver"

Il s’est jeté à l’eau pour son plus grand bonheur et celui de ses coéquipiers tant par ses performances sportives que par la cohésion qu’il emmène dans ce groupe qui a vécu de grands moments il y a tout juste quatre mois, décrochant la première accession du Raf en National U19.

" J’ai tout de suite kiffé car la préparation se déroulait durant l’été et les vacances donc avec le groupe, nous pouvions vivre beaucoup de moments en dehors du football. J’ai été très vite intégré. C’était top même si j’ai eu du mal le premier hiver. Le climat d’ici m’a étonné, avance le buteur nostalgique de la douceur des Landes. Je suis toujours meilleur quand il y a une bonne cohésion, ici tout le monde est bienveillant envers son partenaire. Les nouvelles recrues se sont aussi très bien intégrées. C’est très sain. "

Un raid victorieux de 60 mètres

Pur avant-centre, rapide avec une bonne protection de balle, solide dans le duel et évidemment réaliste au moment de conclure, le numéro 9 des sang et or se montre à son aise et peut espérer des lendemains encore plus heureux. " Je ne me concentre pas sur les stats mais sur le jeu, affirme-t-il. Quand tu respectes le projet de jeu, cela vient tout seul. "

Celui qui a commencé le football à Saint-Geours-de-Maremne avant de rallier Dax puis le Raf a pu découvrir le Régional 1 avec la réserve en signant là aussi un doublé dont un but sur un raid de plus de 60 mètres et achevé par un piqué. Du grand art !

" Je peux m'améliorer dans beaucoup de domaines"

" Même si j’ai marqué à sept reprises, je suis un attaquant qui rate beaucoup. Je peux m’améliorer dans beaucoup de domaines. J’ai beaucoup d’occasions, je dois en concrétiser plus ", assure celui qui s’inspire d’un aîné nommé Killian Corredor pour atteindre les sommets. " J’analyse beaucoup son jeu pour le nombre de courses à haute intensité. Il les fait toujours dans le bon espace, au bon moment et a la capacité de les répéter ", dit-il.

Efficace contre les grosses cylindrées, Arthur Saintorens pourrait bien commencer à aiguiser l’appétit de clubs huppés. " Quand tu as des bonnes stats, cela attire forcément, mais je reste focalisé sur ma saison. Nous devons être persuadés du projet de jeu pour continuer à avoir de bons résultats ", exhorte le Landais. Les regards aveyronnais, eux, l’ont déjà repéré puisqu’il a été invité il y a trois semaines à partager une journée avec le groupe professionnel ruthénois. " Il y a un monde d’écart. Forcément, cela donne envie d’y retourner. On a toujours envie de prouver plus. "