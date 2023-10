Réquista. Requ’Animations : 10 ans déjà

Voilà maintenant 10 ans qu’un enfant du pays montait sa propre disco-mobile "Req Animation". Dorian Bouzat a su développer son équipement et son équipe pour proposer aujourd’hui un service de qualité dans tous les domaines de l’animation. La plupart connaissent déjà son talent pour faire chavirer les foules et enflammer les soirées. Mais il fallait qu’une occasion se présente pour célébrer un public fidèle, des partenaires du métier et une équipe volontaire qui sont les éléments essentiels de la réussite de cette folle aventure. Ainsi la salle des fêtes de Réquista s’est vue investie par de nombreux acteurs de l’associatif et du monde de la nuit. La première partie de cette soirée fut assurée par No Réso et Duo à Deux après quoi le Podium Jenix System assurait une soirée dantesque alors que chaque DJ de REQ Animation prenait les commandes afin que tous puissent profiter d’une nuit d’anthologie. On ne peut qu’espérer qu’un tel évènement devienne une habitude pour l’équipe qui vous dit. à dans 10 ans ou à l’année prochaine qui sait ?