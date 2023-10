Basket-ball : deux salles, une ambiance pour Rodez ?

Retour à l’Amphithéâtre pour le RBA demain soir (20 heures) à l’occasion de la réception de Clermont, lors de la 6e journée de Nationale 3 masculine.

Les joueurs attendent ça avec impatience. " Oui, il ne cache pas sa joie, et celle de ses ouailles donc, Matija Sagadin, au moment de reprendre possession de la salle principale de l’Amphithéâtre à Rodez, lors de l’accueil de Clermont (12e sur 14) pour le compte de la 6e journée de Nationale 3 demain soir. "C’est une salle de prestige", abonde le coach dont la formation (6e) doit habituellement laisser la place aux handballeurs du Roc, qui joueront eux le lendemain ce week-end.

Jusqu’à présent, évoluer à la salle Ginette-Mazel, sise quelques mètres plus bas, leur réussissait plutôt (très) bien, pour deux belles prestations à succès (96-64 et 89-74). "On verra si on s’en sort aussi bien", lance, un brin taquin, un Sagadin qui espère voir à l’Amphi, demain soir et lors de ses deux prochains matches, la même ambiance que celle qui porte les siens à Ginette-Mazel. D’autant que demain soir, il manquera encore le maître à jouer ruthénois, dans la raquette notamment, Mansour Diouf. Souffrant toujours d’une entorse à la cheville. "Il a repris l’entraînement, indique son entraîneur. Mais on estime que c’est un peu tôt pour le lancer en match officiel. D’autant qu’on fera une pause le week-end suivant. De quoi se régénérer complètement. " Les neuf mêmes joueurs que lors du revers (72-58) à Toulouges samedi dernier seront donc appelés. Seulement neuf, oui. Ce qui avait porté préjudice en terre catalane.

Mais devrait être moins handicapant face à des Clermontois annoncés plus modestes, en tout cas avec un bilan d’une seule victoire pour quatre revers jusque-là. "C’est une équipe avec des joueurs expérimentés. Ce sera à nous de dicter le rythme, estime Sagadin. Si on met de la vitesse, on doit la battre."

Le groupe ruthénois : Gelin, Williams, Frugère, Toco Ndedi, Abbad, Chumiatcher, Rigal, Zephirin, Sharta.