Decazeville. "Ici, on peut faire jouer la concurrence"

Hier, la Foire Expo de Decazeville a été inaugurée en présence des élus du Bassin.

À 8 h 50 hier, le bouchon à l’approche du Laminoir donnait un premier indice de la dimension exceptionnelle de ce qui se préparait à l’intérieur du bâtiment. Sur les parkings extérieurs, où les revendeurs automobiles se sont installés, pas le temps de bavarder pour Pascal Angles d’ADS Organisation, qui joue les chefs d’orchestre. Pour le lancement de la Foire Expo, événement biennal qui se tient jusqu’à dimanche, les visiteurs sont d’ores et déjà venus nombreux.

À l’intérieur, l’ambiance est plus sereine dans les allées, où les premiers visiteurs inaugurent sans le savoir la cinquième édition de la Foire Expo nouvelle génération, organisée par la mairie de Decazeville. Jeanne et sa mère Patricia sont venues dès l’ouverture. Pour Patricia, ce rendez-vous est surtout l’occasion de voir les nouveautés. "Ça nous permet d’avoir des nouvelles idées de projets." Mais pour la plus jeune, la visite n’est pas complètement désintéressée. "On aimerait changer les fenêtres. La foire nous permet de voir tout le monde d’un coup", explique-t-elle. Même intention pour Jean-Luc, 66 ans, venu de Villefranche, qui profite de l’événement pour faire des devis. "J’envisage de changer le revêtement devant la maison. Ici, il y a plusieurs exposants d’un même domaine, donc on peut faire jouer la concurrence."

"C’est une façon différente de vendre"

Parmi ces exposants, Régis Wauquier, novice de l’événement, attend patiemment les premiers clients sur son stand, placé stratégiquement proche d’une porte de sortie donnant sur le parking, permettant aux intéressés de tester les vélos. "C’est ma première foire expo", explique le commerçant qui tient depuis tout juste un an l’Atelier du cycle, rue Gambetta. "Si je vends au moins un vélo, j’aurais amorti l’investissement. Mais être ici, permet surtout de me faire connaître. C’est une vitrine", souligne le commerçant, qui précise qu’il applique une remise de 300 € sur l’achat d’un vélo électrique neuf à l’occasion de l’événement. "J’espère avoir des retombées après la foire. C’est une façon différente de vendre. Actuellement, les personnes achètent beaucoup sur Internet."

Aujourd’hui, un vide-greniers est également organisé en parallèle de la Foire Expo.