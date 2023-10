Villefranche-de-Rouergue. Le festival Villefranchement Rock, ce soir à la Madeleine

Les Ateliers de la Fontaine organisent le Festival Villefranchement Rock 2023, pour la 25e édition, ce samedi. Le rendez-vous est donné à la salle de la Madeleine, ce soir à partir de 19 h 30. Plusieurs concerts sont au programme, notamment avec Blankass en tête d’affiche. Un groupe de rock originaire d’Issoudun, dans le centre de la France. Les autres groupes Cafards Palace, Oley et FBM sont aussi à l’affiche. "Un délicieux et mouvementé cocktail comportant une petite dose de Rap, un soupçon de Reggae/Dub et deux bonnes rasades de Rock", commente les Ateliers. 15 euros l’entrée et 8 euros le tarif réduit. Buvette et restauration sur place. Renseignements au 05 65 81 16 13.