Villefranche-de-Rouergue. Rendez-vous ce mardi, salle des Treize pierres

Cette édition propose de nombreux ateliers, conférence et autres stands d’information.

Copiloté par le Département, la Plateforme d’accompagnement et de répit Le Soleil du Causse, le CCAS de Villefranche-de-Rouergue, le PIS Ouest Aveyron Communauté et l’Udsma-Mutualité Française Aveyron, ce forum s’adresse aussi bien aux personnes qui accompagnent quotidiennement un proche dépendant qu’au grand public. Le réseau de l’Ouest Aveyron A la rencontre des aidants profitera de ce rendez-vous pour informer et sensibiliser les aidants et les personnes qui ne s’identifient pas encore comme telles. Cette édition, qui s’articulera autour de différents ateliers, d’une conférence, de stands d’information et d’une pièce de théâtre, rendra visibles et accessibles les différentes ressources (aides au domicile, services médico-sociaux, institutions, dispositifs de soutien et d’accompagnement, etc.) grâce à des acteurs fédérés au service des aidants de l’Ouest Aveyron.

- 9 heures : ouverture officielle.

- 9 h 45 : pièce théâtre par les Z’igues de Compolibat.

- 10 h 15 : conférence interactive par le Dr Delon.

- À partir de 11 h 30 : stands d’information tenus par les différents acteurs ressource pour les aidants : services d’aide à domicile, Département de l’Aveyron, PIS, MSA, Carsat, PFR, portages de repas, Pôle ressource régional maladies neurodégénératives, France Alzheimer, France Parkinson, ADMR, dispositif d’appui à la coordination, équipe locale d’accompagnement aux aides techniques…

- 5 ateliers : premiers secours, art-thérapie, équilibre, sophrologie et réflexologie

- Possibilité de restauration froide sur place par les élèves bac pro traiteur du lycée Raymond-Savignac.