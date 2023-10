Rodez. Football : les Rafettes butent sur Orléans

Une semaine après leur première victoire (1-0 contre Nantes), les Ruthénoises ont manqué de peu l’ouverture du score, dimanche 15 octobre, avant de réussir à rattraper les Loirétaines (1-1), lors de la 4e journée de D2.

Venues en favorites sur le terrain d’Orléans, les joueuses de Franck Plenecassagne ont concédé un match nul frustrant (1-1) face à l’USO. Les sang et or entamaient bien la partie. Inès Barrier passant à quelques centimètres de trouver le fond des filets dès la 6e minute. Pourtant, les Aveyronnaises ont progressivement peiné à développer leur jeu face au schéma de jeu élaboré par Dominique Morabito, le coach orléanais.

"On ne les attendait pas en 5-4-1", concédait Plenecassagne, surpris par le coup tactique des locales. Bousculées par le dernier du championnat, les Rafettes se devaient de réagir en seconde période après un premier acte s’achevant sur un score vierge (0-0). À commencer par des ajustements tactiques pour "tenter de contourner le bloc adverse", mis en place par l’entraîneur à la pause. Une adaptation qui a fini par porter ses fruits : les Aveyronnaises revenaient du vestiaire avec de nouvelles intentions.

L’USO passait tout près du contre son camp (47e), avant que la capitaine ruthénoise Océane Saunier ne voie sa frappe enroulée s’écraser sur la transversale (54e). La tendance complètement inversée, ce sont pourtant les Orléanaises qui trouvaient la faille en premier, sur corner par Amaro (1-0, 68e), profitant d’une hésitation défensive.

Après plusieurs changements offensifs, les Ruthénoises parvenaient toutefois à égaliser sur une action collective chirurgicale conclue du bout du pied par Océane Saunier, sur un centre précis de l’entrante Yrma Mze Issa (1-1, 79e), qui a dynamisé son côté droit. Un match nul qui, au coup de sifflet final, ne satisfaisait que partiellement Franck Plenecassagne. "J’aurais préféré que l’on gagne aujourd’hui (hier) mais je reste satisfait de la réaction de mon équipe en fin de partie." Rodez reste dans le milieu de tableau et pointe à la 7e place ce matin. Les sang et or voit aussi les deux leaders, Strasbourg et Marseille, prendre de la hauteur et enchaîner les points. Prochaine étape pour les Rafettes : la réception de la nouvelle lanterne rouge, Thonon-Evian, dimanche 22 octobre à La Roque.