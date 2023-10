Rugby : Rodez retrouve des forces pour affronter Tournefeuille

Les Ruthénois (3es) seront sur la pelouse de Tournefeuille (6e), dimanche 15 octobre (15h15), à l'occasion de la 4e journée de Fédérale 3.

Deux semaines après avoir défait (34-12) Pechbonnieu sur la pelouse de Paul-Lignon, Rodez (3e) se prépare pour son deuxième déplacement. Direction la Haute-Garonne et Tournefeuille (6e) pour un coup d’envoi à 15 h 15, dimanche 15 octobre. Et l’objectif des sang et or est de retrouver la confiance qui fait leur force quand ils jouent dans l’enceinte de la rue Vieussens, mais dont ils ont manqué lors de leur unique duel à l’extérieur, à la Salvetat (perdu 25-13).

Pour l’entraîneur en chef Dominique Alaux, ce déplacement est un bon test. "On attaque un bloc de deux matches face à deux équipes qui vont faire partie du haut de tableau (Tournefeuille et Lèguevin), souligne le technicien. Tournefeuille a perdu le match de la montée (contre Gimont en 16es de finale). C’est une équipe intéressante. Alors on va plutôt se focaliser sur la forme et l’attitude qu’on va y mettre, que sur le résultat."

Enzo Delagnes de retour

D’autant que la petite pause a permis aux rangs ruthénois de se renforcer. Si William Andrieu et Axel Fabre ne sont pas de la partie pour profiter de leurs billets pour les quarts de la coupe du monde, les retours sont nombreux dans le XV sang et or. Le capitaine Michaël Schramm officiera en B pour sa reprise (lune de miel). De même qu’Arnaud Miquel (entorse du genou), qui sera sur le banc de la réserve aux côtés d’Enzo Delagnes. Le jeune ouvreur ruthénois, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou en février, "vient d’avoir le feu vert du chirurgien", indique Alaux.

Luc Rouquier, qui souffrait de l’épaule, est dans le XV de départ de l’équipe fanion. Comme Lautaro Fiat, absent il y a quinze jours, car il avait dû faire un aller-retour en Argentine pour des questions de papiers. Mais le Rodez rugby encaisse un coup dur : Noé Bobet, sorti blessé à la 7e minute du match contre Pechbonnieu, a été gravement touché au genou. "Il doit encore passer une IRM", ajoute l’entraîneur.