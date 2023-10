Entre glamour et sensualité, les 'latex lips' signent (officiellement) la fin du no makeup

(ETX Daily Up) - Exit le maquillage dit naturel, voire le no makeup, très apprécié depuis la pandémie de Covid-19, place à une mise en beauté plus audacieuse avec les 'latex lips'. Un nom accrocheur pour signifier le retour de la brillance poussée à l'extrême, quelle que soit la nuance choisie, pour des lèvres lustrées, comme vernies.

Les tendances beauté se suivent sans (presque) jamais se ressembler sur les réseaux sociaux, comme on peut le voir cette saison avec le 'cherry makeup' ou le pumpkin spice make-up, et même quelques réminiscences du no makeup. Mais c'est une tout autre esthétique qui s'impose désormais, les 'latex lips', remettant au goût du jour les lèvres glossy mais avec un éclat extrême. L'idée est de reproduire la brillance du latex, matière habituellement très prisée des fashion addicts, grâce à des produits bien spécifiques, dont le gloss qui signe par la même occasion son grand retour.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les 'latex lips' n'ont pas émergé à l'automne, certaines vidéos datant de plusieurs mois sur le réseau social TikTok. Mais force est de constater que la tendance connaît un regain d'intérêt depuis la rentrée, et sans doute à l'approche des fêtes de fin d'année. La raison ? L'extravagance et l'audace que permet cette période placée sous le signe de la couleur et du glamour. Ca tombe bien, les 'latex lips' n'en manquent pas, bien au contraire. Il s'agit de miser sur la brillance, ou plutôt l'ultra brillance, et de lustrer ses lèvres avec une bonne couche de gloss.

Des lèvres vernies

Pour y parvenir, rien de bien compliqué, ni de très onéreux. Il suffit d'un crayon à lèvres, d'un rouge à lèvres, et d'un gloss, toute la panoplie pour des lèvres pulpeuses et brillantes, en somme. Et si possible, un exfoliant, pour débuter, afin d'obtenir des lèvres lisses et débarrassées de leurs peaux mortes, et optimiser cette mise en beauté. Une fois cette étape franchie, il ne reste qu'à appliquer le crayon sur le contour des lèvres, avec un trait particulièrement marqué, puis de remplir le tout avec le rouge à lèvres de votre choix, et de finir avec une couche de gloss transparent - ou de la même nuance que le lipstick pour un effet encore plus appuyé.

Contrairement à moult tendances, les 'latex lips' ont déjà été adoptées par de nombreuses célébrités et influenceuses, comme Dua Lipa, Gigi Hadid, ou encore Kendall Jenner, ainsi que sur les podiums des plus grandes maisons de luxe. Sur le réseau social chinois TikTok, le hashtag #latexlips cumule déjà quant à lui plus de 18 millions de vues, témoignant de l'engouement des plus jeunes générations pour cette esthétique automnale.