Handball : l'ancien international Jérôme Fernandez en Aveyron et "toujours content de rencontrer des gens passionnés"

Le médaillé olympique était à Combelles, mercredi 18 octobre, invité par le club entreprises du Rodez-Onet handball, le "Roc entrepreneurs".

Mercredi 18 octobre, le Rodez-Onet-le-Château Aveyron handball tenait une conférence au domaine de Combelles, dans le cadre du "Roc entrepreneurs". Un moment habituel entre le club et ses différents partenaires privés, tels que le Raf, ou publics. À la différence près que pour son rendez-vous de la mi-octobre, le club recevait un invité de marque : Jérôme Fernandez. Fort d’un palmarès long comme le bras, particulièrement en équipe de France, avec qui il a, entre autres, remporté deux médailles d’or olympiques, à Pékin et Londres, le Girondin de naissance a partagé son expérience de joueur et de manager à son auditorat en début de soirée.

"Yohann Ploquin est une belle personne, un travailleur"

Proche du président Benoît Courtin, qui lui avait demandé conseil au moment de son arrivée en fonction au Roc, Jérôme Fernandez ne s’est pas contenté de cette soirée à Combelles lors de son voyage dans le département. Il s’est en effet rendu à l’usine Bosch, où Courtin est DRH, mercredi matin, pour le même type d’exercice, avant de rendre visite aux différentes équipes du club à l’entraînement, dans l’après-midi.

"Je suis toujours content de rencontrer des gens qui sont passionnés de mon sport et qui se donnent corps et âme pour essayer de porter haut les couleurs de leur club. On vient tous de clubs amateurs. Moi-même, j’ai joué pendant très, très longtemps dans un tout petit club à côté de Bordeaux. Le monde professionnel et l’élite du handball français ne pourraient rien faire s’il n’y avait pas le travail des clubs amateurs. Que ce soit dans la détection, la formation, l’accompagnement ou les valeurs que génère notre sport. La grande majorité des pratiquants sont amateurs, rappelle-t-il. Le monde pro, c’est 32 équipes chez les garçons, et 30 chez les filles. Pas plus. C’est la vitrine, mais ça reste une petite niche, une minorité."

Au cours de son périple aveyronnais, la légende du handball français a également recroisé la route de son ami et ancien coéquipier en Bleus, Yohann Ploquin, aujourd’hui coach des seniors garçons du Roc. "C’est une belle personne et un travailleur. Il connaît très bien le handball. Et pas que le handball de haut niveau", vante un Fernandez persuadé qu’il est une bonne pioche pour l’avenir du club.