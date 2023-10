Lestrade-et-Thouels. La commune entretient son patrimoine immobilier

La toiture de la salle polyvalente commençait à donner des signes de faiblesse, les tôles fibrociment devenant poreuses et des fuites apparaissant lors des épisodes pluvieux.

Le conseil municipal a donc décidé de faire procéder au remplacement de la toiture. La couverture fibrociment contenant de l’amiante il a fallu rechercher une entreprise habilitée pour procéder à la dépose des produits amiantés. Après consultation, l’entreprise Roualdès-Roques-Masqualier de Flavin a été retenue. Elle a procédé à la dépose de l’ancienne couverture et à son remplacement par des tôles acier. La collectivité avait sollicité les partenaires possibles pour financer ces travaux : le conseil départemental, le conseil régional et l’État. Le conseil départemental et l’État ont répondu favorablement en accordant une subvention alors que le conseil régional a répondu qu’il n’avait pas de programme pour accompagner ces travaux.