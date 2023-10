Les violons au rendez-vous de l’automne

Les "Sanglots longs des violons de l’automne" ont bercé les cœurs des Najacois avec une bonne trentaine de musiciens du Massif central et d’Occitanie avaient élu domicile. Ces violoneux ont régalé les habitants et les visiteurs des airs traditionnels qu’ils ont collectés auprès des plus anciens afin que ce patrimoine culturel puisse demeurer et vivre à travers les âges.

D’aubades en ateliers de danses et de chants, d’animations-concerts sur le marché dominical, ils ont ponctué leurs interventions de bourrées, de valses, de polkas piquées et de branles. Des musiques à danser qui ont permis au public averti ou non de se perfectionner ou de découvrir ces danses traditionnelles lors du bal des violons de l’automne, sous la baguette magique de François Labro, organisateur et violoniste hors pair. Un magnifique festival sans fausse note. Chacun attend avec impatience la 20e édition des violons qui se déroulera en Occitanie.

Pour cette 2e édition du festival, il est proposé des activités pour les enfants mais aussi pour les adultes, parents et grands-parents ou non. Au programme, des ateliers couture enfant dès ce samedi, vannerie enfants et adultes, chocolat enfant, une randonnée pique-nique pour tous, un spectacle de cirque aérien tout public présenté par des artistes professionnels locaux et internationaux, précédé d’un stage de cirque aérien pour enfants et adultes, une folle après-midi le 31 octobre à la salle des fêtes de Najac spécialement décoré pour l’occasion, avec du maquillage Halloween pour enfants et adultes, deux films de cinéma gratuits (là aussi pour pour enfants et adultes), un repas made in le restaurant najacois Tartines et Compagnie, une soirée musicale karaoké et juste dance.

En parallèle, vous pouvez participer à une enquête géante à la Maison du Gouverneur et aussi collecter des gourmandises chez les habitants et commerçants de Najac. Tout le programme sur : https ://lespetitousdenaj ac.com/2023/09/08/festival-des-petites-sorcieres-2023/